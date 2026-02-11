Безопасно ли спать под электроодеялом всю ночь / © Credits

Холодные зимние вечера имеют свой особый шарм: горячий чай, тихая музыка и электроодеяло, которое окутывает теплом буквально за минуты. Но как только мы засыпаем, исчезает контроль, а вместе с ним растут и потенциальные риски. Издание Martha Stewart рассказало, где проходит граница между комфортом и риском, и как безопасно пользоваться электроодеялом. Действительно ли электроодеяло опасно и если да, то как пользоваться им так, чтобы не волноваться всю ночь.

Можно ли спать с включенным электроодеялом всю ночь

Короткий ответ — лучше не стоит. По данным экспертов, электроодеяла каждый год становятся причиной пожаров, особенно если речь идет о моделях старше 10 лет. Старое или поврежденное электроодеяло — это, по сути, обогреватель, прижатый к матрасу, пока вы спите.

Даже современные модели с автоматическим выключением не гарантируют абсолютной безопасности. Достаточно одного поврежденного провода, перегиба под одеялом или слабого контакта возле кровати и резко возрастает риск воспламенения.

Еще один фактор — движение во время сна. Мы переворачиваемся, одеяло сминается, тепло накапливается в одном месте, а это уже потенциальная опасность.

Самый безопасный способ использования электроодеяла ночью

Проверьте одеяло перед каждым использованием . Перед включением внимательно осмотрите: провода (нет ли трещин, потемнений, заломов), само одеяло (дыры, подпалы, изношенные участки) и штекер (плотно ли он входит в розетку). Если что-то вызывает сомнение, лучше попрощаться с ним.

Подключайте напрямую к розетке. Никаких удлинителей или сетевых фильтров. И никогда не прокладывайте провод под матрасом или между кроватью и стеной.

Держите одеяло ровно. Электроодеяла созданы для использования в разложенном виде. Их нельзя складывать, сворачивать или накрывать другими одеялами сверху.

Прогрейте кровать и выключите. Лучшая стратегия — это включить электроодеяло, пока вы готовитесь ко сну, а перед тем как лечь — выключить его. Кровать останется теплой, а риски сведутся к минимуму.

Правила безопасности

Выбирайте модели с автоматическими сенсорами. Одеяла, которые сами выключаются через 8-10 часов, безопаснее. Но эксперты отмечают, что не стоит полагаться только на технологии.

Меняйте электроодеяло каждые 5 лет. Даже при идеальном уходе внутренние провода изнашиваются. Регулярная замена — вопрос безопасности, а не прихоти.

Держите как можно дальше домашних любимцев. Коты и собаки могут незаметно повредить проводку зубами или когтями, даже если внешне одеяло выглядит целым.

Ищите сертификацию: выбирай электроодеяла с маркировкой UL или ETL (Intertek) — это означает, что продукт прошел независимые тесты безопасности.

Соблюдай инструкции по стирке. Неправильная чистка может повредить внутреннюю проводку. Всегда действуй по рекомендациям производителя.

Не используйте с материалами с эффектом памяти. Матрасы и топеры с эффектом памяти удерживают тепло, а это может привести к перегреву и даже ожогам.

Правильно храните. Не сворачивайте одеяло вместе с подключенным проводом и не сжимайте его слишком плотно, ведь именно так появляются микротрещины в проводке.

Электроодеяло может быть отличным союзником в холодные ночи, если пользоваться им с умом. Самый безопасный вариант — прогреть кровать перед сном и выключить прибор, прежде чем заснуть. Тепло, комфорт и спокойствие — это не взаимоисключающие понятия.