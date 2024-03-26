Безопасность новорожденного дома: экспертные советы для родителей

Позаботиться о безопасности младенца нужно еще до его рождения.

Перед тем как привести ребенка домой, эксперт в области оказания медицинской помощи Дария Лонг напоминает о 5 важных шагах, которые могут спасти жизнь ваших малышей.

Основное место сна

Убедитесь, что кровать – самое безопасное место. Причиной смерти в первый год является удушье во время сна.

Что не нужно делать: Не используйте мягкие одеяла, подушки или бамперы в кроватке.

Что нужно делать: Обеспечьте плоскую поверхность для сна ребенка без лишних предметов, которые могут представлять угрозу удушья.

Контроль температуры воды

Что нужно делать: Контролируйте температуру воды до безопасного уровня во избежание ожогов.

Избавитесь от старых игрушек

Что не нужно делать: Старые предметы из фарфора, особенно изготовленные до 1970-х годов и имеющие трещины или сколы, могут содержать свинец и другие вредные химикаты, которые могут попасть в пищу и напитки для детей. Винтажные детские игрушки также могут иметь свинцовое покрытие, представляющее риск удушья.

Что нужно делать: Убедитесь, что все предметы, с которыми ваш ребенок может столкнуться или которые он может положить в рот, являются новыми или по крайней мере не старше последних 5-10 лет, которые соответствуют современным стандартам безопасности.

Безопасность от собаки

Укусы собак — одна из причин серьезных травм в первые 1-4 года.

У младенцев нет ограничений – и могут схватить собаку за ухо, поцарапать ей глаз или зажать нос. Собака моментально реагирует и может укусить.

Что не нужно делать: Не оставляйте ребенка без присмотра рядом с даже самой радушной собакой.

Что нужно делать: независимо от того, насколько прекрасна ваша собака, составьте план, как держать ее и ребенка отдельно на этой ранней стадии и обеспечите безопасность обоим.

Безопасность в ванной комнате

Также распространена причина смерти у младенцев – утопление в ванной.

Что не нужно делать: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в ванной даже на несколько секунд.

Что делать: Используйте откинутую детскую ванну с минимальным уровнем воды и никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время купания.

Все родители желают лучшего для своего ребенка, и обеспечение его безопасности на дому является одной из важнейших задач. Экспертные советы, предоставленные Дарией Лонг, напоминают о важности предупреждения потенциальных опасностей и предоставляют конкретные шаги по обеспечению безопасности малышам. Правильное расположение спального места, контроль температуры воды, избегание старых игрушек, план безопасности с собакой и контроль в ванной комнате – эти советы важны для здоровья и безопасности ребенка.

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