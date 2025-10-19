Безопасный дом: 8 вещей, которые никогда нельзя подключать к удлинителю

8 вещей, которые никогда нельзя подключать к удлинителю / © Credits

Реклама

Некоторые приборы могут спровоцировать короткое замыкание, повреждение техники и даже пожар. Чтобы этого не произошло, издание Real Simple собрало советы от профессиональных электриков, чтобы ваш дом был в безопасности.

Холодильники и морозилки

Ваш холодильник — это почти член семьи, который никогда не спит. Он работает круглосуточно и для него важен стабильный поток энергии. Подключение через удлинитель может спровоцировать скачки напряжения и повредить компрессор.

Совет: холодильник и морозильник — только стенная розетка. Это не только безопасно, но и экономно для вашего кошелька.

Реклама

Микроволновки

Микроволновки потребляют 12-15 ампер и обычный удлинитель с этим не справится. Использование удлинителя может стать причиной перегрева и короткого замыкания.

Совет: если розеток мало, пригласите электрика, чтобы установить новую точку на кухне.

Кофеварки, тостеры и прочая «мелкая» техника

Кто-то считает их легкими, но внутри есть мощные нагревательные элементы, которые «любят» электричество. Удлинитель не выдержит и вместо утреннего кофе можно получить плавленый шнур.

Совет: маленькие кухонные устройства — на отдельную розетку.

Реклама

Обогреватели и кондиционеры

Зимой мы обожаем тепло от обогревателя, а летом — прохладу от кондиционера. Но эти мощные устройства потребляют много энергии, а удлинитель не создан для такой «роскоши».

Совет: используйте сертифицированные тяжелые удлинители или стенные розетки. Это может спасти ваш дом от пожаров.

Приборы для волос

Фены, плойки, утюги потребляют энергию мгновенно и удлинитель не выдержит такого напора.

Совет: подключайте сразу к стене и желательно с GFCI-защитой, особенно в ванной.

Реклама

Медицинские устройства

CPAP-машины, ингаляторы и другие важные приборы нуждаются в стабильном питании. Удлинитель здесь — не друг, а потенциальная угроза.

Совет: прямое подключение к стене — обязательно.

Игровые ПК и аудиосистемы и игровые ПК

Мощные ПК и Hi-Fi системы — как дорогие сумки, они требуют особого ухода. Стандартный удлинитель не обеспечивает защиту от перенапряжения.

Совет: инвестируйте в качественное защитное устройство (APC, Tripp Lite).

Реклама

Другой удлинитель

Подключение одного удлинителя к другому — популярный трюк, но очень опасный. Это быстро перегружает систему и нарушает правила пожарной безопасности.

Совет: выбирайте удлинитель со встроенным автоматом, который отключает питание при перегрузке.

Если ваше устройство генерирует тепло, имеет мотор или потребляет более 1000 Вт, забывайте об удлинителе — только стена. А для ламп, зарядок и небольших гаджетов — удлинитель прекрасно справится.