Безопасный секондхенд: как не принести домой клопов вместе с винтажными находками

как не принести домой клопов вместе с винтажными находками / © Associated Press

Реклама

Винтажные пальто, дизайнерская мебель, культовый декор — все это можно найти за приятную цену. Но вместе с вдохновением и выгодной закупкой есть риск принести домой нежелательных «гостей», об этом рассказало издание Martha Stewart.

Постельные клопы могут прятаться в подержанных вещах и легко «переезжать» вместе с вещами. Хорошая новость заключается в том, что когда вы знаете несколько простых правил, можно безопасно наслаждаться шопингом в секондхенде.

Внимательность во время винтажного шопинга

Клопы обожают места, где есть складки, швы и мягкие поверхности. Одежда, мягкая мебель, матрасы, ковры, кресла — все это идеальные тайники. Клопы — отличные «попутчики». Они залезают всюду, где могут спрятаться, и легко попадают в новый дом вместе с покупкой.

Реклама

Это не значит, что от секондхенда стоит отказаться, просто внимательность должна стать вашей суперсилой.

Как защитить себя в магазине

Относитесь к каждой вещи как к потенциальному «перевозчику». Даже если вещь имеет идеальный вид, не теряйте бдительность. Клопы не «выбирают», они могут быть и в дизайнерском пальто, и в кресле из благотворительного магазина.

Проверяйте швы, складки и подкладки. Если вы нашли идеальное зимнее пальто или жакет, прекрасно! Но перед закупкой загляните в швы, складки ткани, подкладку, манжеты и воротник. Клопы хоть и маленькие, но заметны невооруженным глазом, а также оставляют после себя следы, например, мелкие белые яйца или пустые оболочки после линьки.

Ищите мелкие темные пятнышки. Даже если самих насекомых не видно, маленькие темные пятна могут быть сигналом опасности, это следы жизнедеятельности клопов. Особенно тщательно проверяйте деревянную мебель, например, отверстия для шурупов, трещины, стыки и текстиль, ковры и постель.

Примеряйте с умом. Риск «подцепить» клопов во время примерки минимален, но перестраховаться не помешает. Надевайте лосины или обтянутую футболку, не прислоняйте вещи к другим тканям и по возвращении домой сразу постирайте одежду, в которой были на шопинге

Что делать сразу после возвращения домой

Карантин для мебели. Новый винтажный диван или кресло не стоит сразу заносить в дом. Оставьте мебель в гараже или на закрытом балконе, чтобы иметь время на тщательный осмотр и обработку. Можно использовать пароочиститель для швов и щелей или обратиться к профессионалам, если вещь имеет много мягких элементов.

Одежда — сразу в стиральную машину. Никаких «потом». Принесли вещи домой — сразу в прачечную. Горячая стирка и затем длительная сушка на высокой температуре. Температура около 45°C и выше убивает как взрослых клопов, так и их яйца. Сушилка на максимальном режиме в течение 30 мин — ваш лучший союзник. Тепло — главный враг клопов. Именно этот принцип используется в профессиональной обработке.

Секондхенд — это стиль, экологичность и удовольствие от уникальных находок. Но настоящий шик — это знать, как защитить свой дом. Немного внимательности в магазине, правильные действия после закупки и вы можете спокойно наслаждаться винтажем без всяких сюрпризов.