ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Блеск без пятен: как почистить нержавейку без усилий

Кухня — это сердце дома, так что если у вас есть бытовая техника из нержавеющей стали, вы точно знаете, как легко ее «убить» пятнами от пальцев, жиром или водяными разводами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Блеск без пятен: как почистить нержавейку без усилий

Блеск без пятен: как почистить нержавейку без усилий / © Associated Press

Одно прикосновение и вся идеальная поверхность превращается в карту вашей жизни. Но хорошая новость заключается в том, что почистить технику вполне реально. Издание Martha Stewart рассказало о простых секретах, которые вернут блеск вашей кухне без использования агрессивной химии.

У нержавеющей стали гладкая, непористая структура, это означает, что любое прикосновение оставляет на поверхности слой жира или влаги, который под светом сразу видно. К тому же большинство техники из нержавейки стоит в «горячих точках», как вот у плиты или холодильника, вот и имеем бесконечную борьбу с пятнами.

Быстрая уборка без разводов

Вам понадобится:

  • микрофибровая тряпка 2 шт.

  • теплая вода

  • капля моющего средства для посуды

  • уксус

Что делать

  1. В небольшой миске смешайте теплую воду с несколькими каплями средства для мытья посуды.

  2. Смочите одну тряпку, хорошо отожмите и протрите поверхность по направлению волокон стали.

  3. Промойте тряпку чистой водой и повторно пройдитесь, чтобы убрать остатки мыла.

  4. Сразу вытрите поверхность насухо второй, сухой микрофиброй.

  5. Для финального блеска распылите немного уксуса на ткань и аккуратно отполируйте поверхность.

Хитрость: уксус не только добавляет блеск, но и нейтрализует жир и запахи.

Домашний скраб из соды

Если техника давно не видела губки, пора доставать «тяжелую артиллерию» — пищевую соду.

Вам понадобится:

  • Пищевая сода

  • Вода

  • Белый уксус

  • Несколько микрофибровых салфеток

Что делать:

  1. Смешайте соду с водой до консистенции густой пасты.

  2. Нанесите ее на загрязненные участки, оставьте на 2-3 мин.

  3. Аккуратно вытрите тряпкой, затем сухой тканью уберите остатки.

  4. Смешайте воду с уксусом и пройдитесь чистой салфеткой, двигаясь по направлению волокон.

Как поддерживать идеальный вид нержавеющей стали

Лучше придерживаться нескольких простых привычек, чтобы кухня выглядела как из шоурума:

  • Протирайте ежедневно. Несколько секунд с микрофиброй и не придется бороться с отпечатками неделями.

  • Всегда двигайтесь по волокнам. Это поможет избежать царапин и обеспечит равномерный блеск.

  • Избегайте излишней влаги. Даже капли воды оставляют пятна, если не вытереть насухо.

  • Не злоупотребляйте «специальными» спреями. Большинство магазинных средств оставляют пленку, которая со временем тускнеет.

После уборки можно сделать финальный штрих — добавить несколько капель эфирного масла лимона или лаванды в уксусный раствор. Поверхность будет сиять, а кухня наполнится приятным ароматом свежести.

Чтобы нержавейка всегда сияла, используйте меньше химии, а лучше регулярность, теплая вода, уксус и любовь к деталям.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie