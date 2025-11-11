Блеск без пятен: как почистить нержавейку без усилий / © Associated Press

Реклама

Одно прикосновение и вся идеальная поверхность превращается в карту вашей жизни. Но хорошая новость заключается в том, что почистить технику вполне реально. Издание Martha Stewart рассказало о простых секретах, которые вернут блеск вашей кухне без использования агрессивной химии.

У нержавеющей стали гладкая, непористая структура, это означает, что любое прикосновение оставляет на поверхности слой жира или влаги, который под светом сразу видно. К тому же большинство техники из нержавейки стоит в «горячих точках», как вот у плиты или холодильника, вот и имеем бесконечную борьбу с пятнами.

Быстрая уборка без разводов

Вам понадобится:

Реклама

микрофибровая тряпка 2 шт.

теплая вода

капля моющего средства для посуды

уксус

Что делать

В небольшой миске смешайте теплую воду с несколькими каплями средства для мытья посуды. Смочите одну тряпку, хорошо отожмите и протрите поверхность по направлению волокон стали. Промойте тряпку чистой водой и повторно пройдитесь, чтобы убрать остатки мыла. Сразу вытрите поверхность насухо второй, сухой микрофиброй. Для финального блеска распылите немного уксуса на ткань и аккуратно отполируйте поверхность.

Хитрость: уксус не только добавляет блеск, но и нейтрализует жир и запахи.

Домашний скраб из соды

Если техника давно не видела губки, пора доставать «тяжелую артиллерию» — пищевую соду.

Вам понадобится:

Реклама

Пищевая сода

Вода

Белый уксус

Несколько микрофибровых салфеток

Что делать:

Смешайте соду с водой до консистенции густой пасты. Нанесите ее на загрязненные участки, оставьте на 2-3 мин. Аккуратно вытрите тряпкой, затем сухой тканью уберите остатки. Смешайте воду с уксусом и пройдитесь чистой салфеткой, двигаясь по направлению волокон.

Как поддерживать идеальный вид нержавеющей стали

Лучше придерживаться нескольких простых привычек, чтобы кухня выглядела как из шоурума:

Протирайте ежедневно. Несколько секунд с микрофиброй и не придется бороться с отпечатками неделями.

Всегда двигайтесь по волокнам. Это поможет избежать царапин и обеспечит равномерный блеск.

Избегайте излишней влаги. Даже капли воды оставляют пятна, если не вытереть насухо.

Не злоупотребляйте «специальными» спреями. Большинство магазинных средств оставляют пленку, которая со временем тускнеет.

После уборки можно сделать финальный штрих — добавить несколько капель эфирного масла лимона или лаванды в уксусный раствор. Поверхность будет сиять, а кухня наполнится приятным ароматом свежести.

Чтобы нержавейка всегда сияла, используйте меньше химии, а лучше регулярность, теплая вода, уксус и любовь к деталям.