Блогерша поделилась лайфхаком, как сделать креативный дизайн стен с помощью одной картофелины

Ремонт – это одновременно приятная и болезненная тема. Приятна она для души, а болезненна для кармана, поэтому мы предлагаем вам лайфхак по оформлению стен в эконом режиме обычной картошкой.

Интернет пестрит красивыми интерьерами и дизайнами. Глаз радуется, но переведя взгляд с монитора на стены собственного дома, как правило, мы тяжко вздыхаем. Ведь хочется чего-нибудь стильного и модного. Хочется так, чтобы не дорого и быстро, а если еще делаете все сами, вообще руки опускают.

Итак, печаль отменяется и мы предлагаем вам посмотреть интересный вариант дизайна от блогера Renee Rintoul. Минимум затрат, максимум удовольствия. Кроме того, процесс настолько прост, что к нему может приобщиться вся семья и он станет отличным досугом вместе с детьми.

Итак, что вам понадобится:

Канцелярский нож;

Картофель;

Краска

Что делать:

Подготовленную заранее стену разметить желаемым рисунком для дальнейшей комфортной работы по нанесению краски;

Разрежьте пополам картофель и на одной из ее половинок вырежьте необходимую форму (кстати, это могут быть не только листочки!);

Выберите желаемую краску и перелейте ее в меньший сосуд для более удобной работы

Макайте картофелину в краску и наносите рисунок на стену.

Дайте краске подсохнуть и сотрите разметку со стены

Готово!

Для удобства можете использовать трафарет из бумаги, чтобы удобнее было вырезать очертание на картофеле. Для разметки можно использовать специальный меловой карандаш. Он не повредит стену и его будет легко смыть, но перед нанесением проконсультируйтесь со специалистом, что лучше использовать именно для вашей поверхности. Кстати, если вам досталась очень сочная картошка и вы беспокоитесь, чтобы ее сок не испортил краску, просто промокните ее салфеткой до сухости, а если вы беспокоитесь, что она раскрошится во время нанесения, просто не так сильно надавливайте при нанесении рисунка.

Читайте также: