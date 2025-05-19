Блохи: что о них нужно знать, если у вас есть домашние питомцы / © Credits

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На странице centralna.vet рассказали о самых распространенных мифах о блох и развенчали их. Если у вас есть пушистый друг — эта информация для вас очень важна.

Миф 1: «Если не вижу блох, значит, их нет»

Этот миф — самый опасный. Большинство хозяев обращаются к ветеринарам только тогда, когда уже видят блох на шерсти. Но в реальности только 5% блох живет непосредственно на животном. Остальные 95% — это яйца, личинки и куколки, которые прячутся в доме: в плинтусах, коврах, под мебелью, на лежанках, в трещинах пола.

Одна самка блохи откладывает до 50 яиц в день. И даже если вам кажется, что дома все чисто — невидимые глаза стадии развития паразитов могут длительное время существовать в среде.

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Правда: блохи могут присутствовать в помещении даже без явных признаков. Профилактика — единственный надежный способ борьбы.

Миф 2: «Мой любимец не гуляет на улице — блохи ему не угрожают»

Даже если ваш пес или кот не покидает стены дома, это не значит, что он в безопасности. Блохи легко могут попасть в жилище:

с подъезда или подвала (особенно в многоэтажках);

через инфицированную подстилку, вещи или мебель;

на одежде и обуви человека вы можете принести их из прогулки, магазина или транспорта.

Правда: домашние животные также нуждаются в защите от блох, даже если они живут только в квартире.

Миф 3: «Шампунь от блох — достаточная защита»

Шампуни от блох — это хорошее экстренное средство, но не больше. Они только убивают тех блох, которые уже есть на теле животного и не имеют длительного защитного действия. Через несколько часов после купания любимец снова может стать жертвой новых паразитов.

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Правда: надежная профилактика — это капли, спреи, таблетки или специальные ошейники, действующие в течение недель или даже месяцев.

Миф 4: «Зимой блохи исчезают»

К сожалению, блохи не погибают с наступлением холодов. В квартирах, подвалах, котельных, на коврах и теплых лежанках они прекрасно выживают. И даже в зимний период могут активно размножаться, если не проводить регулярной обработки.

Правда: блохи живут круглый год в теплых помещениях. Регулярная обработка требуется ежемесячно, вне зависимости от сезона.

Миф 5: «Блохи не представляют большой угрозы»

Это один из самых опасных мифов. На самом деле блохи могут быть не только причиной зуда. Они вызывают:

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аллергические реакции и дерматиты;

гельминтоз — блохи являются переносчиками яиц глистов;

анемию — при большом количестве паразитов, особенно у маленьких животных;

перенос инфекций (например, микропаразиты, вызывающие серьезные болезни у кошек и собак).

Правда: блохи — это не просто мелкая «неприятность», а серьезная угроза здоровью домашнего любимца.

Как защищать животное от блох

Обрабатывайте животное ежемесячно: каплями, ошейниками, таблетками или спреями — в зависимости от веса, вида животного и рекомендаций ветеринара. Обрабатывайте среду: лежанки, мебель, ковры, плинтусы — используйте спреи для помещений или проводите влажную уборку с дезсредствами. Регулярно осматривайте любимца: особенно в зоне живота, паха, за ушами и на холке. Не игнорируйте зиму — паразиты активны круглый год. Не забывайте о дегельминтизации — профилактика глистов нужна параллельно с обработкой от блох.

Если вы хотите, чтобы ваш пушистик был счастлив и здоров — не доверяйте мифам. Блохи — это не проблема только «уличных» животных. Они тихо, почти незаметно, могут появиться в любом доме. Но с правильным уходом и профилактикой вам не придется с ними сталкиваться.