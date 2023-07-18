Болезни и вредители: что угрожает помидорам в середине лета

Если вы выращиваете томаты на открытом воздухе, вам стоит внимательно следить за их здоровьем, потому что в таких условиях они подвержены различным болезням и вредителям.

Наступило то время в году, когда помидоры регулярно нуждаются в воде, а также в подкормке. Кроме того, вам нужно внимательно следить за состоянием листьев, стеблей и плодов, потому что в середине июля томаты особенно подверженны различным болезням.

Как бороться с болезнями помидоров, садовые эксперты рассказали Еpress.co.uk.

Фитофтороз

Ваша главная проблема сейчас — фитофтороз, поскольку он напрямую влияет на плоды и может погубить весь урожай. Если томаты заражены фитофторозом, края их листьев становятся коричневыми, а плоды развиваются с почерневшими пятнами.

К сожалению, органического лечения фитофтороза не существует, но новые сорта помидоров обладают большей устойчивостью.

Фитофтороз чаще всего развивается в теплую и влажную погоду, а в некоторые годы может вызвать почти полную потерю урожая, поэтому важно быть начеку в отношении этой болезни.

Если ваши помидоры имеют признаки фитофтороза, первое, что вам стоит сделать - это оборвать листья. Когда поражено всего несколько листьев, такая процедура может немного замедлить развитие болезни, но полностью проблему не устранит.

Если у вас есть пораженные культуры, срывайте их плоды как можно скорее, потому что по мере развития болезни, что плоды также будет поражены, даже если симптомы не проявятся.

Серая гниль

Botrytis(серая гниль) также представляет проблему для томатов, особенно во влажной среде. Первые симптомы этого заболевания могут появиться в апреле или мае, но чаще всего они обнаруживаются в июне или июле и могут развиться совершенно внезапно.

Чтобы избежать этого заболевания, старайтесь не мочить листья при поливе, что особенно важно в вечернее время. Чтобы предотвратить заражение серой гнилью, удалите все растения вокруг помидоров и старые листья, чтобы улучшить кровообращение ваших томатов. Кроме того, старайтесь обрывать зараженные листья, как только они появляются, и избавляйтесь от пораженных растений и всего мусора в конце сезона. Также можно опрыскивать стебли лимонным соком или уксусом, чтобы предотвратить его распространение болезни.

Вредители

Помимо болезней, садоводы должны следить за любыми вредителями, которые могут охотиться на их растения.

Особенно нужно остерегаться слизней и удалять всех, кого вы найдете рядом с вашими растениями. Также вам необходимо проверить растения на наличие тли, белокрылки и красных паутинных клещей.

Красные паутинные клещи не любят влажную среду, избавиться от них может помочь мытье растений небольшим количеством мыльной воды.

Чтобы отпугнуть белокрылку, посадите поблизости бархатцы.

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