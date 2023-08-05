Болезни сердца у домашних животных: на что обратить внимание

Болезни сердца очень распространены среди домашних питомцев. Они врожденные и приобретенные. Кроме того, многие породы собак и кошек имеют генетическую предрасположенность к их развитию, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Врожденные болезни сердца проявляются у молодых животных и представляют собой недостатки развития клапанов и сосудов сердца, которые проявляются до года. Приобретенные болезни сердца начинают регистрировать уже с 2-3 лет, но чаще всего они проявляются в более зрелом возрасте – после 7 лет.

Чаще всего (до 75% всех сердечных патологий) проблемы возникают в клапанах сердца. Возрастные изменения приводят к утолщению и деформации клапанов, в результате чего развивается сердечная недостаточность. Патология чаще всего встречается у карликовых и мелких пород собак:

кавалер-кинг-чарльз-спаниелов

йоркширских терьеров

пуделей

такс

чихуахуа

пекинесов и других

У больших и гигантских пород собак часто имеется дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), при которой изменения миокарда приводят к расширению камер сердца, из-за чего снижается сократительная способность сердца. ДКМП встречается у:

боксеров

доберманов

догов

ньюфаундлендов

охотничьих и спортивных собак

У кошек чаще всего встречается гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), при которой стенки миокарда утолщаются. Породная предрасположенность к ГКМП есть у:

британцев

регдолей

мейн-кунов

Также распространены:

воспалительные болезни (эндокардит, миокардит, перикардит)

новообразование

дирофиляриоз

Основные симптомы заболеваний сердца:

Быстрая утомляемость, непереносимость физических нагрузок

Одышка

Кашель

Цианоз (синюшность) слизистых оболочек

Обморок

Потеря веса

Снижение аппетита

Изредка отеки

Асцит (жидкость в брюшной полости)

При выявлении подобных симптомов обязательно обратитесь в ветеринарную клинику. Если ваш домашний любимец имеет генетическую предрасположенность к болезням сердца, следует проводить регулярную диагностику, начиная с одного года (каждые 6-12 месяцев).

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