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Болезни сердца у домашних животных: на что обратить внимание

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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3855
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Болезни сердца у домашних животных: на что обратить внимание

Фото: Credits

Болезни сердца очень распространены среди домашних питомцев. Они врожденные и приобретенные. Кроме того, многие породы собак и кошек имеют генетическую предрасположенность к их развитию, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Врожденные болезни сердца проявляются у молодых животных и представляют собой недостатки развития клапанов и сосудов сердца, которые проявляются до года. Приобретенные болезни сердца начинают регистрировать уже с 2-3 лет, но чаще всего они проявляются в более зрелом возрасте – после 7 лет.

Чаще всего (до 75% всех сердечных патологий) проблемы возникают в клапанах сердца. Возрастные изменения приводят к утолщению и деформации клапанов, в результате чего развивается сердечная недостаточность. Патология чаще всего встречается у карликовых и мелких пород собак:

  • кавалер-кинг-чарльз-спаниелов
  • йоркширских терьеров
  • пуделей
  • такс
  • чихуахуа
  • пекинесов и других

У больших и гигантских пород собак часто имеется дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), при которой изменения миокарда приводят к расширению камер сердца, из-за чего снижается сократительная способность сердца. ДКМП встречается у:

  • боксеров
  • доберманов
  • догов
  • ньюфаундлендов
  • охотничьих и спортивных собак

У кошек чаще всего встречается гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), при которой стенки миокарда утолщаются. Породная предрасположенность к ГКМП есть у:

  • британцев
  • регдолей
  • мейн-кунов

Также распространены:

  • воспалительные болезни (эндокардит, миокардит, перикардит)
  • новообразование
  • дирофиляриоз

Основные симптомы заболеваний сердца:

  • Быстрая утомляемость, непереносимость физических нагрузок
  • Одышка
  • Кашель
  • Цианоз (синюшность) слизистых оболочек
  • Обморок
  • Потеря веса
  • Снижение аппетита
  • Изредка отеки
  • Асцит (жидкость в брюшной полости)

При выявлении подобных симптомов обязательно обратитесь в ветеринарную клинику. Если ваш домашний любимец имеет генетическую предрасположенность к болезням сердца, следует проводить регулярную диагностику, начиная с одного года (каждые 6-12 месяцев).

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Дата публикации
Просмотры
3855
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