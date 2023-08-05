Болезни сердца у домашних животных: на что обратить внимание

Болезни сердца очень распространены среди домашних питомцев. Они врожденные и приобретенные. Кроме того, многие породы собак и кошек имеют генетическую предрасположенность к их развитию, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Врожденные болезни сердца проявляются у молодых животных и представляют собой недостатки развития клапанов и сосудов сердца, которые проявляются до года. Приобретенные болезни сердца начинают регистрировать уже с 2-3 лет, но чаще всего они проявляются в более зрелом возрасте – после 7 лет.
Чаще всего (до 75% всех сердечных патологий) проблемы возникают в клапанах сердца. Возрастные изменения приводят к утолщению и деформации клапанов, в результате чего развивается сердечная недостаточность. Патология чаще всего встречается у карликовых и мелких пород собак:
- кавалер-кинг-чарльз-спаниелов
- йоркширских терьеров
- пуделей
- такс
- чихуахуа
- пекинесов и других
У больших и гигантских пород собак часто имеется дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), при которой изменения миокарда приводят к расширению камер сердца, из-за чего снижается сократительная способность сердца. ДКМП встречается у:
- боксеров
- доберманов
- догов
- ньюфаундлендов
- охотничьих и спортивных собак
У кошек чаще всего встречается гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), при которой стенки миокарда утолщаются. Породная предрасположенность к ГКМП есть у:
- британцев
- регдолей
- мейн-кунов
Также распространены:
- воспалительные болезни (эндокардит, миокардит, перикардит)
- новообразование
- дирофиляриоз
Основные симптомы заболеваний сердца:
- Быстрая утомляемость, непереносимость физических нагрузок
- Одышка
- Кашель
- Цианоз (синюшность) слизистых оболочек
- Обморок
- Потеря веса
- Снижение аппетита
- Изредка отеки
- Асцит (жидкость в брюшной полости)
При выявлении подобных симптомов обязательно обратитесь в ветеринарную клинику. Если ваш домашний любимец имеет генетическую предрасположенность к болезням сердца, следует проводить регулярную диагностику, начиная с одного года (каждые 6-12 месяцев).
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