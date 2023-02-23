Больше не значит лучше: эксперты рассказали, сколько порошка нужно использовать при стирке

Народная мудрость гласит, что сметаной вареники не испортишь, но, как утверждают эксперты, это выражение нельзя применить к стирке, когда вы отмериваете порцию стирального порошка или жидкого средства для очередной загрузки.

Если вы каждый раз задаетесь вопросом, сколько стирального порошка использовать при стирке и не стоит ли добавить еще чуть-чуть, чтобы постиралась лучше, вам будет интересно узнать мнение экспертов на этот счет.

Своими соображениями специалисты по стирке поделились с Еxpress.co.uk.

Что будет, если добавлять слишком много стирального порошка

Существует ошибочное мнение, утверждают эксперты, что чем больше стирального порошка вы используете, тем чище будет одежда.

По их мнению, использование слишком большого количества стирального порошка вызывает появление пятен, запахов и даже может повредить стиральные машины.

Если ваша одежда кажется мыльной, липкой или жесткой, это признаки того, что вы использовали слишком много стирального порошка.

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Чрезмерное количество стирального порошка также может создавать механические проблемы для вашей стиральной машины, потому что ей будет сложнее удалить лишнюю пену. Если же излишки пены все же останутся в вашей стиральной машине и вы не удалите их после цикла стирки, они могут стать источником неприятного запаха из машины и даже стать причиной пятен на белье при следующей загрузке.

Что будет, ели добавлять недостаточное количество стирального порошка

Те, кто не использует достаточное количество моющего средства, могут заметить, что их одежда просто не становится после стирки достаточно чистой - на ней все еще будут признаки загрязнения или вещи будут грязными, жирными и шершавыми на ощупь.

Сколько моющего средства нужно для стирки

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Так сколько же средства должно использоваться? Эксперты утверждают, что правильное количество — две столовые ложки на одну загрузку.

Однако стоит отметить, что количество используемого стирального порошка также зависит от воды. Эксперты рекомендуют, если вода в вашем доме мягкая, можно использовать меньше моющего средства, но, если она немного жесткая, лучше использовать три-четыре столовые ложки.

Для тех, кто просто стирает один предмет одежды вручную, оптимальным количеством моющего средства будет одна столовая ложка.

Как повысить эффективность стирки разными моющими средствами

Первый шаг — добавить одежду в стиральную машину, обязательно положив любую деликатную одежду в мешок для стирки, чтобы предотвратить ее повреждение другой одеждой или машинкой.

Затем выберите желаемую настройку. Помните, что те, кто выбирает цикл предварительной стирки, должны добавить около 100 мл моющего средства дополнительно.

После этого отмерьте правильную дозу стирального порошка для загрузки белья и засыпьте стиральный порошок в соответствующее отделение в ящике машины.

Те, кто использует моющие таблетки, должны думать о них как об уплотненном порошке и использовать их таким же образом.

Жидкое моющее средство можно либо использовать в выдвижном ящике, либо помещать в барабан машины внутри шарика-дозатора.

При использовании капсул их всегда следует помещать внутрь барабана – примерно посередине между серединой и задней стенкой.

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