Больше никаких "квартирантов" на чердаке: как остановить белок, которые ищут убежища зимой

как остановить белок, которые ищут убежища зимой / © Associated Press

Реклама

Чердак для них — настоящие апартаменты люкс: тихо, тепло, безветренно и идеально для воспитания малышей. Белки — настоящие оппортунисты. Они не стремятся нанести вред — просто ищут безопасности и тепла, об этом рассказало издание Martha Stewart. Звучит мило, не так ли, но реальность другая, белки способны повредить вещи, занести инфекции и даже перегрызть электропроводку, а это создает риск пожара.

Поэтому если вдруг вы слышите странные звуки над потолком — время действовать.

Как избавиться от белок на чердаке

Вызовите специалиста. Самый быстрый и наименее рисковый способ — пригласить квалифицированного специалиста по контролю дикой фауны . Профессионал оценит конкретную ситуацию и составит индивидуальный план — так, чтобы животные покинули дом без вреда для себя и вас. Если есть маленькие бельчата, ситуацию нужно решать особенно деликатно.

«Ароматерапия», которую белки терпеть не могут. Пока ждете специалиста, можно попробовать натуральные отпугиватели. Белки не любят запах перца чили, эвкалипта, мяты, цитрусовых масел и чеснока. Регулярно распыляйте такие средства возле возможных гнезд и входов. Важна именно регулярность, ведь белки могут привыкнуть к запаху, если делать это редко.

Свет и шум. Белки выбирают темные и тихие места. Измените им атмосферу, например, установите яркий свет, желательно подвижный сенсор, оставьте на несколько дней на чердаке радио или включайте тихую музыку в режиме фонового шума. Это не навредит животным, но лишит их желания «арендовать» ваше пространство.

Уберите все, что может стать гнездом. Одна из самых больших ошибок — превращение чердака в склад старых вещей. Белки с радостью используют одежду, картон, бумагу, старые подушки и одеяла. Замените их на пластиковые боксы, вакуумные пакеты и герметичные контейнеры. И самое важное, не держите ничего съедобного на чердаке, даже сухие продукты — табу.

Как не допустить повторного появления белок

Вернуть белок в природу — это только первый этап. Далее — профилактика и она действительно работает.

Реклама

Герметизация всех входов, ведь белки найдут даже 3-сантиметровую щель. Проверьте чердак и крышу, чтобы не было трещин, вентканалов, зазоров под крышей, отверстий возле труб и кабелей, а также мягких утеплителей, которые легко прогрызть. Закладывайте их металлической сеткой, стальной ватой, металлическими полосами и качественным герметиком. Пену белки прогрызают как чипсы.

Заблокируйте доступ на крышу. Настоящая белка — это ниндзя с хвостом. Она может попасть на крышу, когда прыгает через деревья и провода. Здесь поможет обрезание веток, которые нависают над крышей, металлические или пластиковые ограничители на стволах деревьев и регулярный осмотр кровли на слабые места.

Установите одностороннюю дверцу. Это гуманный лайфхак. Односторонний клапан позволяет белке выйти, но не дает вернуться. Обязательно убедитесь, что внутри нет детенышей. После этого отверстие следует закрыть, лучше всего работает металлическая сетка, а не пена.

Устраните «рестораны» для белок во дворе. Чтобы снова не заманивать белок, уберите все, что они могут есть, вроде опавших фруктов, орехов, птичьего корма или корма для собак и кошек. Ключ к успеху — не просто выгнать белок, а сделать так, чтобы им у вас стало скучно и невыгодно.

Белки милые — но не в том случае, когда они живут в вашем доме. Зима — время, когда они активно ищут убежища, поэтому стоит действовать заблаговременно. Так вы сохраните и свой дом, и самих белок — без лишнего стресса и вреда для природы.