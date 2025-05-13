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Больше никаких зеленых пальцев: как защитить и отмыть руки от сока томатного стебля
Когда вы прикасаетесь к растениям помидоров, ваши руки обязательно покрываются зеленовато-желтым налетом, который оставляет пятна даже на одежде и когда вы пытаетесь тщательно вымыть все с мылом и водой, ничего не помогает.
Постоянная обрезка растений важна по многим причинам, она способствует увеличению потока воздуха, что уменьшает риск заболевания. Обрезка помогает сделать растения более управляемыми и способствует лучшему росту плодов вместо активного роста листьев.
Однако во время этого процесса можно заметить на своих пальцах желто-коричневое вещество, которое выделяют растения после прикосновения. Садовод Jamie Walton поделился со своими подписчиками полезной информацией как уберечь руки от сока томатного стебля, когда вы работаете в саду.
Это томатный сок, или научным языком - "acylsugars", являющийся инсектицидным растительным метаболитом, вырабатываемым в растениях семейства пасленовых. Он используется растением преимущественно как средство отпугивания вредителей.
Его может быть довольно трудно удалить с практически любой поверхности, на которую он попадает, поскольку его соединения не растворяются в воде. Большинство моющих средств являются щелочными, поэтому они не удаляют эти вещества, а обычно оставляют желтые пятна, особенно на одежде и их очень сложно удалить.
Лучшим советом, конечно, будет использование перчаток, которые уберегут ваши руки, но большинство садоводов пренебрегают этим и понятно почему, ведь работать в них бывает очень неудобно.
Кислые вещества, такие как лимонный сок или уксус, могут быть полезны для удаления "томатной смолы". Немного потрите пальцы перед мытьём, чтобы ускорить процесс.
Наполните бутылку с пульверизатором белым уксусом или лимонным соком и распылите его на зеленые пятна. Вы также можете смочить пальцы в небольшой миске с уксусом, но рекомендуется использовать метод распыления, поскольку для этого требуется меньше уксуса. Вытрите излишки уксуса бумажным полотенцем во избежание попадания на другие поверхности, а затем тщательно вымойте руки с мылом и водой. Используйте мочалку для удаления остаточных пятен. Зеленые пятна остаются от масла, содержащегося в тонких волосках, известных как трихомы, которые видны на стеблях и ветвях помидоров. Кислота уксуса помогает растворить пятно, в то время как мыло и вода не могут проникнуть через маслянистый налет.
Итак, перед работой с кустами томатов запаситесь уксусом или лимонной кислотой, можно просто лимоном, и ваши руки будут выглядеть аккуратно и чисто несмотря на работу в саду.
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