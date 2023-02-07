Больше так не делайте: пять ошибок при стирке, которые портят вещи и стиральную машину

Стиральная машина - вещь дорогая и в хозяйстве просто необходимая. Естественно, нам бы хотелось, чтобы она прослужила как можно дольше.

Очень часто, загружая очередную порцию белья в стиральную машинку, мы не задумываемся, правильно ли мы это делаем, но, если машинка выходит из строя, не можем понять, что мы сделали не так.

Оказывается, при стирке люди чаще всего совершают одинаковые ошибки - всего их пять - и если знать о них заранее и пытаться избегать, то можно сохранить свою стиральную машину и белье, а значит, сберечь время, нервы и деньги.

Как продлить жизнь стиральной машины и стирать так, чтобы белье при стирке не портилось, эксперты рассказали Еxpress.co.uk.

Не стирайте все вместе на одной и той же температуре

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Не стоит стирать все одновременно. Настройка температуры зависит исключительно от того, какой материал вы стираете. Как правило, полотенца и постельное белье следует стирать в теплой или горячей воде. В то время такие ткани, как хлопок и шерсть, необходимо стирать при более низких температурах, чтобы сохранить их форму. Более того, соответствующее изменение температуры убережет вашу одежду от повреждения выцветания и усадки.

Не используйте слишком много моющего средства

Чрезмерное использование моющего средства — одна из самых распространенных ошибок при стирке. Однако это не сделает вашу одежду чище, а только создаст проблемы. Специалисты по стирке говорят, что использование слишком большого количества стирального порошка может привести к появлению следов на одежде. Как только остатки моющих средств прилипают к вашей одежде, они могут притягивать грязь.

Попробуйте сократить использование моющего средства на одну загрузку до трех четвертей рекомендуемой нормы и посмотрите, довольны ли вы тем, как ваша одежда выглядит в конце цикла стирки.

Не забывайте опустошить карманы

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Тщательная проверка карманов - это действительно важный шаг, который вы никогда не должны пропускать. Мусор из карманов может засорить слив стиральной машины. Наибольшее беспокойство вызывают металлические предметы, такие как монеты или ключи. Стирка не повредит металлу, чего нельзя сказать о стиральной машине.

Во время вращения стиральной машины из-за металлического предмета может разбиться или треснуть стекло машины с фронтальной загрузкой или повредиться сам барабан. Ключ или монета также могут застрять в трубе, что приведет к ее закупорке и возможному затоплению.

Эксперты добавили: "Поэтому в следующий раз, когда вы начнете стирать, выбросьте металлические предметы, такие как ключи и монеты, чтобы избежать механического повреждения вашей стиральной машины".

Не перегружайте стиральную машину

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Заманчиво добавить еще несколько предметов в загрузку, чтобы быстрее закончить стирку, но перегрузка устройства на самом деле снижает уровень эффективности стирки. Это связано с тем, что чем больше одежды внутри машины, тем меньше вероятность того, что стиральный порошок будет циркулировать вокруг каждого предмета.

Перегрузка также увеличивает нагрузку на машину и приводит к ее более быстрому износу, что означает сокращение срока службы вашей стиральной машины.

Игнорирование признаков неисправной стиральной машины

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Ваша стиральная машина состоит из нескольких компонентов, которые должны безотказно работать вместе, и эти детали со временем изнашиваются или перестают работать должным образом, если не проводится регулярное техническое обслуживание машины.

Если вы услышите странный шум из стиральной машины, почувствуете неприятный запах или увидите плесень вокруг ручки, лучше не игнорировать эти признаки. Неисправная стиральная машина не будет правильно стирать вашу одежду и в конце концов может совсем сломаться.

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