Боракс против муравьев и тараканов: действительно ли это средство из бабушкиного шкафа работает

боракс / © Credits

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Боракс или бура — это природный минерал, известный также как борат натрия. Его уже более века используют в быту для удаления пятен, очистки поверхностей и борьбы с неприятными запахами. Но оказывается, он может быть еще и эффективным инструментом против некоторых домашних вредителей, об этом рассказало издание Martha Stewart.

В отличие от химических аэрозолей, которые действуют мгновенно, боракс работает медленно. Именно в этом и заключается его преимущество. Насекомое контактирует с веществом, переносит его в гнездо или колонию, а уже там яд постепенно распространяется среди других особей.

Боракс повреждает пищеварительную систему насекомых и одновременно разрушает их внешний защитный покров, а это вызывает обезвоживание. В результате вредители погибают не сразу, поэтому значительно эффективнее уничтожается вся колония.

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Против кого работает боракс

Его называют одним из самых эффективных средств против:

муравьев

тараканов

чешуйниц

жуков-кожеедов

некоторых насекомых, которые портят крупы и другие продукты

Впрочем, универсальным решением его назвать нельзя. На термитов, клопов, комаров, улиток или слизней боракс практически не действует, поскольку эти вредители не потребляют приманки на его основе.

Как использовать боракс в квартире

Для борьбы с муравьями часто готовят простую приманку: небольшое количество боракса смешивают со сладким компонентом, например, сахаром, сиропом или медом. Насекомых привлекает сладкий запах, после чего они несут приманку к колонии. Размещать такие ловушки рекомендуют в местах активности вредителей:

под мойкой

за холодильником

возле плинтусов

рядом с вентиляционными отверстиями

Для тараканов специалисты советуют использовать минимальное количество порошка в закрытых и недоступных для детей и домашних животных местах.

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Можно ли использовать боракс в саду

Да, но очень осторожно. Не рекомендуется просто рассыпать порошок по грядкам. Вещество может накапливаться в почве и негативно влиять на растения. Кроме того, оно представляет потенциальную опасность для домашних животных, птиц и маленьких детей.

Наилучший вариант — использовать специальные закрытые приманки вдоль муравьиных дорожек, возле заборов, дорожек или границ участка.

Натуральный — не значит безопасный

Главный миф о бораксе заключается в том, что его считают абсолютно безвредным из-за природного происхождения. На самом деле это токсичное вещество. При попадании в организм оно может вызвать тошноту, боль в животе, рвоту и другие симптомы отравления. Особенно чувствительны к нему дети и домашние животные.

Поэтому стоит работать в перчатках, не вдыхать порошок, хранить боракс в плотно закрытой упаковке, держать его подальше от пищевых продуктов и после использования тщательно мыть руки.

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После того как проблема с вредителями решена, все остатки приманок следует утилизировать.

Боракс действительно может стать эффективной альтернативой агрессивным инсектицидам, особенно если речь идет о муравьях или тараканах. Его сила в медленном действии, которое позволяет уничтожать не отдельных насекомых, а целые колонии.

Впрочем, важно помнить, что «натуральный» не синоним «безопасный», поэтому использовать боракс нужно осторожно и соблюдать все рекомендации по безопасности. И если вредители возвращаются снова и снова, стоит обратиться к профессиональным службам дезинсекции, а не увеличивать дозировку домашних средств.

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