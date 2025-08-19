- Дата публикации
Божьи коровки в саду: в чем польза этих насекомых для ваших растений
Каждая хозяйка, имеющая огород или сад, знает, что борьба с вредителями — дело непростое.
Мы часто хватаемся за химические средства, чтобы спасти любимые цветы, овощи или фруктовые деревья. Но природа уже давно придумала собственный способ защиты и называется он «божья коровка». Эти маленькие яркие насекомые не только радуют глаз, но и приносят огромную пользу саду, об этом рассказал известный садовод Jamie Walton.
Солнышки против тли
Главный враг большинства садовых культур — тля. Она высасывает сок из молодых побегов, замедляет рост растений и ослабляет урожайность. Если присмотреться к дереву или кусту, который страдает от тли, то часто можно заметить маленькие красные или желтые жучки с черными крапинками. Это и есть божьи коровки — природные хищники, которые с радостью уничтожают нежелательных гостей.
По подсчетам энтомологов:
одна личинка божьей коровки за свою жизнь съедает до 600 тлей;
взрослое насекомое может уничтожить от 20 до 100 вредителей в день.
Поэтому колония божьих коровок в саду — это настоящее биологическое оружие против вредителей.
Жизненный цикл божьей коровки
Чтобы понять, как работает «команда защитников», стоит знать их цикл развития:
Яйца — самка откладывает их на листьях, рядом с колонией тли.
Личинка — похожа на маленького «аллигатора», очень прожорливая, именно на этом этапе уничтожает больше всего вредителей.
Куколка — личинка прикрепляется к листу и перевоплощается.
Взрослая божья коровка — вылетает в поисках новой пищи и мест для размножения.
Этот цикл длится около месяца и за сезон одна популяция способна спасти целый сад от нашествия тли.
Отказ от пестицидов
Химические средства действуют быстро, но вместе с вредителями они уничтожают и полезных насекомых — пчел, бабочек, дождевых червей. А еще оставляют следы в почве и на урожае. Божьи коровки же работают избирательно, поедают только тех, кто вредит растениям.
Садовод Jamie Walton поделился собственным опытом и вместо того, чтобы обрабатывать яблоню ядохимикатами, он решил подождать. И природа сделала свое, появились божьи коровки, которые быстро справились с тлей. Уже через несколько недель дерево ожило, а урожай не пострадал.
Как увеличить количество божьих коровок в саду
Высаживайте медоносные растения, например, укроп, петрушка, календула, фенхель, ромашка, ведь они привлекают насекомых.
Не используйте химических инсектицидов, они отпугивают и уничтожают божьих коровок.
Создайте условия для зимовки, например, оставьте немного сухих листьев или травы, где жучки смогут спрятаться.
В народных традициях это насекомое всегда считалось талисманом. Во многих странах верят, что божья коровка приносит удачу и защищает от злых сил. Поэтому впустив божью коровку в свой сад, вы получаете не только природного защитника, но и красивый символ гармонии и баланса.
Иногда достаточно немного терпения и природа сама восстанавливает равновесие. Божьи коровки — маленькие труженики, которые бесплатно и без вреда окружающей среде позаботятся о вашем урожае. Поэтому в следующий раз, когда увидите красного жучка на цветке или яблоне, улыбнитесь и дайте ему шанс сделать свое дело.