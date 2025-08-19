Божьи коровки в саду: в чем польза этих насекомых для ваших растений

Солнышко / © Associated Press

Мы часто хватаемся за химические средства, чтобы спасти любимые цветы, овощи или фруктовые деревья. Но природа уже давно придумала собственный способ защиты и называется он «божья коровка». Эти маленькие яркие насекомые не только радуют глаз, но и приносят огромную пользу саду, об этом рассказал известный садовод Jamie Walton.

Солнышки против тли

Главный враг большинства садовых культур — тля. Она высасывает сок из молодых побегов, замедляет рост растений и ослабляет урожайность. Если присмотреться к дереву или кусту, который страдает от тли, то часто можно заметить маленькие красные или желтые жучки с черными крапинками. Это и есть божьи коровки — природные хищники, которые с радостью уничтожают нежелательных гостей.

По подсчетам энтомологов:

одна личинка божьей коровки за свою жизнь съедает до 600 тлей;

взрослое насекомое может уничтожить от 20 до 100 вредителей в день.

Поэтому колония божьих коровок в саду — это настоящее биологическое оружие против вредителей.

Жизненный цикл божьей коровки

Чтобы понять, как работает «команда защитников», стоит знать их цикл развития:

Яйца — самка откладывает их на листьях, рядом с колонией тли. Личинка — похожа на маленького «аллигатора», очень прожорливая, именно на этом этапе уничтожает больше всего вредителей. Куколка — личинка прикрепляется к листу и перевоплощается. Взрослая божья коровка — вылетает в поисках новой пищи и мест для размножения.

Этот цикл длится около месяца и за сезон одна популяция способна спасти целый сад от нашествия тли.

Отказ от пестицидов

Химические средства действуют быстро, но вместе с вредителями они уничтожают и полезных насекомых — пчел, бабочек, дождевых червей. А еще оставляют следы в почве и на урожае. Божьи коровки же работают избирательно, поедают только тех, кто вредит растениям.

Садовод Jamie Walton поделился собственным опытом и вместо того, чтобы обрабатывать яблоню ядохимикатами, он решил подождать. И природа сделала свое, появились божьи коровки, которые быстро справились с тлей. Уже через несколько недель дерево ожило, а урожай не пострадал.

Как увеличить количество божьих коровок в саду

Высаживайте медоносные растения, например, укроп, петрушка, календула, фенхель, ромашка, ведь они привлекают насекомых.

Не используйте химических инсектицидов, они отпугивают и уничтожают божьих коровок.

Создайте условия для зимовки, например, оставьте немного сухих листьев или травы, где жучки смогут спрятаться.

В народных традициях это насекомое всегда считалось талисманом. Во многих странах верят, что божья коровка приносит удачу и защищает от злых сил. Поэтому впустив божью коровку в свой сад, вы получаете не только природного защитника, но и красивый символ гармонии и баланса.

Иногда достаточно немного терпения и природа сама восстанавливает равновесие. Божьи коровки — маленькие труженики, которые бесплатно и без вреда окружающей среде позаботятся о вашем урожае. Поэтому в следующий раз, когда увидите красного жучка на цветке или яблоне, улыбнитесь и дайте ему шанс сделать свое дело.