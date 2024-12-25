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Бриллианты, серебро, золото: практические советы по очистке драгоценностей

Бриллианты, серебро, золото: практические советы по очистке драгоценностей

Практические советы по очистке драгоценностей / Фото: Associated Press

От повседневных украшений до величественных изделий, которые мы носим только в особых случаях, драгоценности требуют должного ухода. Чрезмерное использование влаги или трения может привести к повреждениям, а недостаточный уход может испортить их вид.

Издание Martha Stewart рассказало, как и когда правильно чистить золотые, серебряные, бриллиантовые украшения, а также бижутерию.

Золотые украшения

Золотые изделия требуют особого ухода, хотя во многих случаях достаточно простой воды.

Материалы:

  • Мыло;
  • Полировочная ткань.

Что делать:

  1. Если вода не справляется с грязью, создайте раствор из теплой воды и неабразивного мыла.
  2. Замочите украшения на несколько минут.
  3. При необходимости очистите остатки щеткой с мягкой щетиной и снова замочите.
  4. Высушите на воздухе.
  5. Используйте полировальную ткань, чтобы добавить блеск.

Серебряные украшения

Серебряные украшения можно легко восстановить с подручными средствами.

Материалы:

  • Мыло;
  • Мягкая щетка для чистки;
  • Салфетка из микрофибры.

Что делать:

  1. Растворите несколько капель мыла в теплой воде.
  2. Замочите серебряные изделия на несколько минут.
  3. Очистите пятна с помощью щетки.
  4. Промойте теплой водой и высушите салфеткой из микрофибры.

Потускневшие ювелирные изделия

Для очистки потускневших украшений воспользуйтесь алюминиевой фольгой и содой.

Материалы:

  • Алюминиевая фольга;
  • Пищевая сода;
  • Кипяток;
  • Салфетка из микрофибры.

Что делать:

  1. Накройте блюдо фольгой.
  2. Насыпьте ложку соды и уложите украшения на фольгу.
  3. Залейте крутым кипятком и оставьте на несколько минут.
  4. Извлеките украшения, отполируйте мягкой тканью.

Бижутерия

Для бижутерии следует избегать воды, поскольку она может повредить металлы.

Материалы:

  • Салфетка из микрофибры;
  • Ватный тампон.

Что делать:

  1. Протрите каждое изделие салфеткой.
  2. Для труднодоступных мест используйте ватный тампон, обернутый салфеткой.

Жемчуг

Жемчуг очень нежный, поэтому для его очистки используйте только теплую воду.

Материалы:

  • Мыло;
  • Салфетка из микрофибры.

Что делать:

  1. Растворите несколько капель мыла в теплой воде.
  2. Смочите салфетку и осторожно протрите жемчужину.
  3. Высушите другой мягкой тканью.

Бриллианты

  1. Используйте щетку для очищения бриллиантов и удаления налета.
  2. После очистки восстановите блеск с помощью микроочистителей.

Драгоценные камни

Драгоценные камни, такие как сапфиры, рубины или бирюза, требуют осторожного ухода.

Материалы:

  • Мыло;
  • Нетоксичный очиститель ювелирных изделий;
  • Зубная щетка.

Что делать:

  1. Используйте моющее средство или специальный очиститель.
  2. Нанесите средство на камень и почистите зубной щеткой.

Украшения

Частота очищения зависит от ношения. Серьги следует чистить каждые две недели, другие изделия – раз в месяц. Регулярный уход поможет сберечь блеск и гигиеничность украшений.

Советы:

  • Не спите и не принимайте душ в украшениях. Это предотвращает повреждения.
  • Держите украшения как можно дальше от химических веществ. Избегайте контакта с маслами, лосьонами и хлором.
  • Храните изделия правильно. Во избежание потемнения используйте сухую среду для хранения.

Если украшение антикварно или требует деликатного ухода, обратитесь к профессиональному ювелиру. Профессионалы помогут восстановить блеск и качество любимых украшений.

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