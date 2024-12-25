Бриллианты, серебро, золото: практические советы по очистке драгоценностей

От повседневных украшений до величественных изделий, которые мы носим только в особых случаях, драгоценности требуют должного ухода. Чрезмерное использование влаги или трения может привести к повреждениям, а недостаточный уход может испортить их вид.
Издание Martha Stewart рассказало, как и когда правильно чистить золотые, серебряные, бриллиантовые украшения, а также бижутерию.
Золотые украшения
Золотые изделия требуют особого ухода, хотя во многих случаях достаточно простой воды.
Материалы:
- Мыло;
- Полировочная ткань.
Что делать:
- Если вода не справляется с грязью, создайте раствор из теплой воды и неабразивного мыла.
- Замочите украшения на несколько минут.
- При необходимости очистите остатки щеткой с мягкой щетиной и снова замочите.
- Высушите на воздухе.
- Используйте полировальную ткань, чтобы добавить блеск.
Серебряные украшения
Серебряные украшения можно легко восстановить с подручными средствами.
Материалы:
- Мыло;
- Мягкая щетка для чистки;
- Салфетка из микрофибры.
Что делать:
- Растворите несколько капель мыла в теплой воде.
- Замочите серебряные изделия на несколько минут.
- Очистите пятна с помощью щетки.
- Промойте теплой водой и высушите салфеткой из микрофибры.
Потускневшие ювелирные изделия
Для очистки потускневших украшений воспользуйтесь алюминиевой фольгой и содой.
Материалы:
- Алюминиевая фольга;
- Пищевая сода;
- Кипяток;
- Салфетка из микрофибры.
Что делать:
- Накройте блюдо фольгой.
- Насыпьте ложку соды и уложите украшения на фольгу.
- Залейте крутым кипятком и оставьте на несколько минут.
- Извлеките украшения, отполируйте мягкой тканью.
Бижутерия
Для бижутерии следует избегать воды, поскольку она может повредить металлы.
Материалы:
- Салфетка из микрофибры;
- Ватный тампон.
Что делать:
- Протрите каждое изделие салфеткой.
- Для труднодоступных мест используйте ватный тампон, обернутый салфеткой.
Жемчуг
Жемчуг очень нежный, поэтому для его очистки используйте только теплую воду.
Материалы:
- Мыло;
- Салфетка из микрофибры.
Что делать:
- Растворите несколько капель мыла в теплой воде.
- Смочите салфетку и осторожно протрите жемчужину.
- Высушите другой мягкой тканью.
Бриллианты
- Используйте щетку для очищения бриллиантов и удаления налета.
- После очистки восстановите блеск с помощью микроочистителей.
Драгоценные камни
Драгоценные камни, такие как сапфиры, рубины или бирюза, требуют осторожного ухода.
Материалы:
- Мыло;
- Нетоксичный очиститель ювелирных изделий;
- Зубная щетка.
Что делать:
- Используйте моющее средство или специальный очиститель.
- Нанесите средство на камень и почистите зубной щеткой.
Украшения
Частота очищения зависит от ношения. Серьги следует чистить каждые две недели, другие изделия – раз в месяц. Регулярный уход поможет сберечь блеск и гигиеничность украшений.
Советы:
- Не спите и не принимайте душ в украшениях. Это предотвращает повреждения.
- Держите украшения как можно дальше от химических веществ. Избегайте контакта с маслами, лосьонами и хлором.
- Храните изделия правильно. Во избежание потемнения используйте сухую среду для хранения.
Если украшение антикварно или требует деликатного ухода, обратитесь к профессиональному ювелиру. Профессионалы помогут восстановить блеск и качество любимых украшений.
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