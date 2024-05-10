Будет цветочный феерверк: блогер поделился секретами выращивания петуний

Петунии очень красивые и красочные цветы, они – прекрасный выбор для любого садового ландшафта. А вот сложно ли за ними ухаживать и выращивать, предлагаем послушать мнение блогера-садовода.

Петуния – прекрасный цветок, который отлично смотрится, как в клумбе, так и в контейнере, или горшке, это делает его популярным среди садоводов. Ее можно выращивать на грядках, украшать ею балконы или террасы. Эти цветы обладают чрезвычайно приятным ароматом, а интересным фактом является то, что ярче их аромат становится именно вечером, на закате.

В зависимости от сорта, петунии могут быть однолетними или многолетними. Поэтому если собираетесь приобрести их себе, стоит обратить на это внимание. Это солнцелюбивые цветы, поэтому выбирая их, вы должны быть уверены, что они получат достаточное количество солнечных лучей, хотя при правильном уходе, они также могут расти и в относительной тени.

Как ухаживать за петунией рассказывает блогерша olesya_sad__ и делится своими секретами их выращивания и стимулирования постоянного цветения.

Вот что нужно, чтобы петунии красиво и пышно цвели:

Объем грунта: 16-20 литров для ампельных. Для тайдалов и опер нужно вообще от 40 л на одно растение. Точно не 1-3 литра на растение. Для калибрашек 2-3 штучки на 45 л;

Состав почвы: используйте специальный торф для петуний, плюс можно мелкую кору как разрыхлитель, можно использовать почву для гортензии или голубики где-то 1/5;

Кислотность почвы: в пределах 5,5-6,5. Раз в 3-4 недели поливайте петунии водой с электролитом 20 мл на 10 л воды;

Подкормка: раз в неделю подпитывайте с поливом любым комплексным удобрением для цветущих. Бывает в сухом или жидком виде;

По листу раз в неделю 2-3р подкармливайте после обрезки комп. удобрением;

Полив: не пересушивайте и не переливайте растенье. Поливайте тогда, когда уже немного подсохнет верхний слой почвы;

Обработка: обрабатывайте фунгицидами от болезней и от вредителей раз в три недели;

Освещение: петуниям нужно солнце. Те, что в полутени немного вытягиваются;

Профилактика болезней: обрывайте со стеблей пожелтевшие листики и подкладывайте большие куски коры между стеблями и землей. Землю засыпьте мелкую корой;

Обрезка: раз в 2-3 дня пройдитесь и оборвите отцветшие цветы и раз-два в неделю нужно привить верхушки побегов для лучшего кущения.

Эти цветы созданы для того, чтобы украшать ваш дом, окутывать его своим ярким цветом и каждый день дарить приятный аромат и чарующий вид.

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