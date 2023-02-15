Будет, как новый: как отчистить ковер или ковровое покрытие

Если ваш ковролин или ковер выглядит не так, как вам хотелось бы и вы окончательно потеряли надежду вернуть ему первозданный вид, попробуйте воспользоваться этими инструкциями.

Эксперты поделились с Еxpress.co.uk своими лучшими лайфхаками по уборке, которые помогут вдохнуть новую жизнь в ваше ковровое покрытие.

От грязных лап животных и общего износа ковры со временем теряют товарный вид, особенно в коридорах и гостиных. Эксперты по напольным покрытиям поделились отличными способами оживить ваш ковролин.

Начните с чистки пылесоса

Перед любой глубокой уборкой лучше всего начать с чистки пылесоса, поскольку грязный мешок или забитый фильтр могут снизить мощность всасывания вашего пылесоса вдвое.

Если ваш пылесос без мешка, обязательно заменяйте или мойте фильтр каждые три месяца, чтобы продлить срок его службы.

Что касается вакуумных мешков, замените их, когда они будут заполнены на три четверти, чтобы ваш пылесос всегда работал как можно лучше.

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Обработайте ковровое покрытие содой и белым уксусом

Со временем даже пушистые ковры могут потерять свою упругость, но вы можете освежить их пищевой содой и белым уксусом.

Начните с того, что распределите пищевую соду по ковру и вотрите ее в волокна щеткой, прежде чем оставить на ночь.

Затем пропылесосьте ковролин, наполните пульверизатор уксусом и холодной водой в равных пропорциях и распылите на ковер.

Если не помогло, повторите процедуру, нанеся соду на ковер жесткой щеткой. Таким образом вы избавитесь от бактерий, грязи и неприятного запаха покрытий в вашем доме.

Немедленно удаляйте пятна

Если вы что-то пролили на ковер, важно как можно быстрее постараться справиться с пятном.

Если вы имеет дело с растворимыми в воде пятнами, такими как напитки или грязь, промокните пятно раствором из одного литра воды с четвертью чайной ложки белого уксуса.

Возьмите чистую ткань, смоченную в растворе, и аккуратно прижмите пятно, двигаясь снаружи внутрь. Никогда не трите пятно, так как это приведет к тому, что грязь переместится глубже в волокна ковра, и вы рискуете нанести покрытию непоправимый ущерб.

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Для стойких пятен, таких как кровь, кофе и вино, используйте либо ложку аммиака, смешанную с 500 мл воды, либо используйте чистящее средство на основе аммиака, чтобы избавиться от этих более стойких пятен.

При выведении любого пята рекомендуется протестировать чистящее средство на невидимом участке ковра перед использованием, чтобы убедиться, что оно не повредит и не обесцветит материал. Всегда избегайте использования горячей воды, так как это может усугубить пятна.

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