Будет лежать на 3-4 недели дольше: как правильно хранить зелень / © Credits

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Хорошие новости — благодаря простым лайфхакам сохранить зелень свежей можно до 3-4 недель. Фудблогер Александр Огородник поделился своим проверенным методом, который действительно работает.

Петрушка, укроп, кинза, базилик, мята, зеленый лук — эти травы очень нежные, а их листочки быстро теряют влагу или, наоборот, плесневеют в слишком влажной среде. Основные причины порчи:

избыточная или недостаточная влажность;

неправильная циркуляция воздуха;

контакт с испорченными частицами;

отсутствие дезинфекции после покупки.

Чтобы избежать этого, зелень стоит правильно обработать перед хранением и создать идеальные условия.

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Как хранить зелень до 3-4 недель

Александр Огородник предлагает универсальный и проверенный метод, который подходит для большинства видов зелени — петрушки, укропа, кинзы, базилика, мяты, рукколы:

Промойте тщательно, но деликатно. Зелень лучше замочить на 5-10 мин в холодной воде. Добавьте щепотку соли или несколько капель уксуса — это поможет вывести мелких насекомых и уничтожить бактерии. Затем промойте под проточной водой.

Удалите лишнюю влагу. Встряхните зелень или промокните ее бумажным полотенцем или салфеткой. Важно не пересушить — листочки должны быть слегка влажными, но не мокрыми.

Заверните в сухую салфетку. Оберните пучок зеленой пряности бумажной салфеткой или тканью, которую слегка сбрызните водой из пульверизатора. Это позволит сохранить влагу без избытка, который приводит к гниению.

Поместите в контейнер или пакет . Сложите завернутую зелень в пластиковый или стеклянный контейнер. Если используете пакет, не закрывайте его герметично — зелень нуждается в циркуляции воздуха.

Храните в нижней части холодильника. Идеальное место — отделено от овощей. Температура должна быть стабильной: от +2 до +5°C.

Раз в неделю — ревизия. Каждую неделю открывайте контейнер, просматривайте зелень. Удаляйте испорченные листья, чтобы не портились другие.

Немного заботы — и зелень и зелень будет радовать вас свежестью. Стоит попробовать хотя бы раз — и вы больше никогда не будете выбрасывать пучки петрушки через 2 дня после покупки.