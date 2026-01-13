Будет ли теплее в доме, если закрыть шторы на окнах / © Credits

Зима — время теплых одеял и горячих напитков, но холодные окна могут испортить любой комфорт. Издание Martha Stewart рассказало, что даже современное стекло пропускает холод, а крошечные щели и микротрещины усиливают потери тепла. И вот тут на сцену выходят шторы, жалюзи и другие покрытия для окон, которые создают дополнительный барьер против холодного воздуха. От штор до специальной пленки — все это не только стильный декор, но и эффективная изоляция, которая помогает сохранить тепло и снизить счета за отопление.

Зачем закрывать окна зимой

Тепло остается внутри: любое покрытие, от толстых штор до панелей, создает изоляционный слой, который сохраняет тепло и уменьшает нагрузку на систему отопления.

Меньше сквозняков и холодных зон: маленькие щели вокруг старых окон незаметны, но впускают холод. Покрытия минимизируют доступ наружного воздуха и делают комнаты более комфортными.

Уменьшение расходов на отопление : правильно установленные термошторы или плотные ткани могут снизить счета за отопление до 20% в старых домах и до 10% в новых.

Меньше конденсата и влаги: холодное стекло притягивает влагу, а это может привести к появлению плесени. Шторы или изоляционные пленки помогают поддерживать стабильную температуру и уменьшают риск повреждения стен и рам.

Самые эффективные способы утеплить окна

Термошторы: блокируют сквозняки, удерживают теплый воздух между окном и тканью. Закрывайте их на ночь или когда температура падает, а днем открывайте, чтобы впустить солнце. Роллетные или сотообразные шторы: создают воздушные карманы, которые изолируют комнату. Монтируйте внутри рам и полностью опускайте на ночь. Пластиковые рамки или пленка для окон: создают герметичный слой воздуха и сохраняют тепло. Доступный вариант для самостоятельного крепления: пленка на двусторонний скотч и фен для натяжения. Пузырчатая пленка: бюджетный вариант для быстрой изоляции. Легкая в использовании, эффективно сохраняет тепло на стекле.

Ошибки, которых следует избегать

Закрывать шторы днем, когда греет солнце.

Вообще не закрывать окна зимой.

Прикрывать батареи шторами, так теплый воздух не попадает в комнату.

Игнорировать щели и старые рамы — шторы не решат проблему, если тепло уходит прочь.

Использовать слишком короткие или узкие шторы.

Зимние холода не должны делать ваш дом дискомфортным. Толстые шторы, специальные пленки или сотообразные шторы — это не только декоративные решения, а настоящие союзники для тепла и экономии. Важно комбинировать изоляционные покрытия с устранением щелей, чтобы сохранить максимум тепла.