Будет очень красиво: 5 необычных способов покрасить яйца к Пасхе

Уже совсем скоро мы будем перерывать интернет в поисках самых интересных и оригинальных способов покрасить яйца к пасхальному столу.
О том, как покрасить яйца, чтобы удивить всех, перед Пасхой задумывается каждая хозяйка. В ход идет все: луковая шелуха, чай аркаде, органические красители и многое другое.
Мы собрали для вас пять рецептов. Первые четыре от армянского фуд-блогера lusine_foodblogger, и еще один от блогера из Хорватии sos_kuhinja_kitchen.
Вариант первый - синие яйца
Вам понадобится фиолетовая капуста, нарезанная тонкими полосками, соль, уксус, вода. Кипятите яйца 15-20 минут, а затем настаивайте 8-10 часов.
Вариант второй - розовые яйца
Нарежьте свеклу тонкими ломтиками, добавьте соль, уксус, воду. Кипятите 15-20 минут, настаивайте 8 часов.
Вариант третий - бордовые яйца
Опустите яйца в красное сладкое вино и кипятите 15 минут, настаивайте потом еще 8 часов.
Вариант четвертый - желтые яйца
Растворите в воде пару ложек куркумы и кипятите 15 минут, настаивайте после 8-10 часов.
Вариант пятый - яйца с узорами
Вам понадобятся пищевые красители, резинки, сетки для картофеля, вода и уксус.
Вначале обверните уже вареное яйцо сеткой для картофеля и плотно закрепите ее на яйце резинкой, затем окуните яйцо в краситель (держите его в красителе столько, сколько рекомендует инструкция на упаковке).
Также вы можете намотать резинку прямо на яйцо, как показывает блогер, и затем также окунуть его в краситель на указанное в инструкции время.
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