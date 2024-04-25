Будет очень красиво: 5 необычных способов покрасить яйца к Пасхе

Уже совсем скоро мы будем перерывать интернет в поисках самых интересных и оригинальных способов покрасить яйца к пасхальному столу.

О том, как покрасить яйца, чтобы удивить всех, перед Пасхой задумывается каждая хозяйка. В ход идет все: луковая шелуха, чай аркаде, органические красители и многое другое.

Мы собрали для вас пять рецептов. Первые четыре от армянского фуд-блогера lusine_foodblogger, и еще один от блогера из Хорватии sos_kuhinja_kitchen.

Вариант первый - синие яйца

Вам понадобится фиолетовая капуста, нарезанная тонкими полосками, соль, уксус, вода. Кипятите яйца 15-20 минут, а затем настаивайте 8-10 часов.

Вариант второй - розовые яйца

Нарежьте свеклу тонкими ломтиками, добавьте соль, уксус, воду. Кипятите 15-20 минут, настаивайте 8 часов.

Вариант третий - бордовые яйца

Опустите яйца в красное сладкое вино и кипятите 15 минут, настаивайте потом еще 8 часов.

Вариант четвертый - желтые яйца

Растворите в воде пару ложек куркумы и кипятите 15 минут, настаивайте после 8-10 часов.

Вариант пятый - яйца с узорами

Вам понадобятся пищевые красители, резинки, сетки для картофеля, вода и уксус.

Вначале обверните уже вареное яйцо сеткой для картофеля и плотно закрепите ее на яйце резинкой, затем окуните яйцо в краситель (держите его в красителе столько, сколько рекомендует инструкция на упаковке).

Также вы можете намотать резинку прямо на яйцо, как показывает блогер, и затем также окунуть его в краситель на указанное в инструкции время.

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