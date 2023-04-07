Будет пышное цветение: британские садоводы рассказали, как правильно обрезать лаванду

Лаванда очень популярна благодаря своим ароматным цветам и серебристо-зеленой листве. Однако, по мнению экспертов, чтобы она выглядела красиво, садовникам необходимо ее регулярно обрезать.

Растения лаванды со временем могут стать "длинноногими", поэтому важно ежегодно обрезать их, чтобы они оставались густыми и полными цветов. Необрезанные растения лаванды могут быстро стать лохматыми и длинными, склонными расползаться и раскрываться, обнажая неприглядные корявые ветви, на которых мало цветов.

Поэтому, если вы не планируете менять разросшиеся кусты лаванды на новые, вам необходимо производить регулярную обрезку вашей лаванды.

Рекомендуется обрезать даже недавно посаженные кусты лаванды, чтобы стимулировать сильный кустистый рост. Существует множество различных советов обрезки лаванды, и это может сбивать с толку начинающих садоводов. К счастью, специалисты по садоводству рассказали Еxpress.co.uk, когда и как обрезать лаванду для достижения наилучших результатов.

Когда лучше всего обрезать лаванду

По словам экспертов по лаванде, обрезку необходимо проводить каждый год, а лучшее время — конец августа или начало сентября, как только растение зацветет. Это гарантирует, что у него будет достаточно времени, чтобы зажить до наступления морозов и зимы.

Однако в любое время после того, как цветонос полностью распустился, его можно срезать у основания, где он соединяется с телом растения. Это будет способствовать энергичному, здоровому росту и поддерживать растение в хорошей форме.

Особенности весенней обрезки лаванды

Дополнительная обрезка ранней весной может быть полезной, если растение сильно разрослось прошлым летом. Испанскую лаванду можно обрезать до половины ее размера, если вы хотите изменить форму растения. Сорта английской и французской лаванды можно обрезать еще сильнее, до трети их цветущего размера. Однако весенняя обрезка может задержать цветение растения.

Лаванда плохо отрастает от старой древесины, поэтому никогда не обрезайте старые, коричневые, безлистные стебли, иначе растение погибнет. Старые запущенные растения лучше всего заменить.

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Что обрезать

Теперь, когда садовники знают, что нужно обрезать растения лаванды и когда, пришло время приступить к обрезке, и знание того, что обрезать, было бы полезно.

Садовники должны обращать внимание на отцветшие цветы, цветочные головки, которые увяли и потеряли цвет, а также мертвые или подгнившие ветви, которые нужно обрезать.

При первой обрезке удалите любые тонкие или пересекающиеся ветки, так как это может помочь кусту принять аккуратную форму.

Как правило, чем сильнее обрезано растение, тем агрессивнее оно будет расти, и наоборот. Важно помнить об этом при обрезке растений, так как это повлияет на то, как они будут расти в будущем.

Как обрезать лаванду

Используйте секатор для обрезки. Удалите цветочные стебли и около 2,5 см годового прироста, который представляет собой стебель с серыми листьями.

Если вы выращиваете французскую лаванду, обрежьте ее примерно до 23 см после первого цветения, а затем подстригайте в течение всего сезона.

Беспощадная обрезка принесет свои плоды. Фактически обрезка побегов на треть или примерно до 22 см идеально подходит для стимуляции пышного цветения.

Знатоки лаванды отмечают, что даже молодые кусты нуждаются в обрезке, потому что она замедляет рост древесины в центре растения.

При обрезке лаванды эксперты рекомендуют делать срез чуть выше группы новых побегов. Если вы опуститесь чуть ниже, лаванда может погибнуть.

Садовники также должны следить за тем, чтобы при обрезке крупные ветви не обрезались, так как это раскроет куст, оставив ветви видимыми. Делайте срез под углом к кусту, сохраняя пушистый вид лаванды, стимулируя рост цветов и сохраняя куст лаванды полным листвы.

После обрезки садовники могут использовать черенки для выращивания собственной лаванды. Это отличный способ заменить живую изгородь из лаванды или растения, которые плохо выглядят или нуждаются в удалении.

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