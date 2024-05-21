Будет пышное цветение: чем удобрить лаванду

Лаванда — многолетняя трава, которая не требует особенно тщательного ухода, но радует нас красивым цветением и ярким ароматом. Тем не менее есть несколько обязательных процедур, которыми не стоит пренебрегать.

Лаванда требует регулярной обрезки и небольшой подкормки. Это растение питается медленно и выживет на бедной питательными веществами почве, использование же небольшого количества удобрений поможет ей процветать.

Тем не менее садоводам важно знать, что слишком обильное удобрение лаванды может привести к тому, что у нее вырастет лишняя листва и она никогда не зацветет, или она может полностью убить ее.

Express.co.uk рассказывает, как лучше всего удобрить лаванду, чтобы стимулировать цветение, но не перекормить при этом.

Лучшее (и единственное) время для удобрения лаванды — весна, в начале вегетационного периода. Для подкормки лаванды лучше всего использовать кухонные отходы.

Кофейная гуща

Кофейная гуща / Фото: Getty Images

Использованная кофейная гуща является отличным источником азота, который необходим для роста растений. Просто добавьте немного кофейной гущи вокруг основания растений лаванды и смешайте ее с почвой.

Банановая кожура

Банановая кожура / Фото: Credits

Банановая кожура богата калием, который способствует большему цветению растения и укреплению корней. Нарежьте банановую кожуру и закопайте ее в почву вокруг основания растения лаванды.

Овощные отходы

Овощные отходы, такие как ботва моркови и листья салата, можно использовать для приготовления домашнего компоста, который обеспечит ваши растения лаванды дополнительными питательными веществами.

Просто положите обрезки с сухими листьями и скошенной травой в контейнер для компоста и подождите, пока они разложатся в богатый компост.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа / Фото: Credits

Измельченная яичная скорлупа является хорошим источником кальция, который может помочь предотвратить гниение кончиков цветков у растений. Посыпьте измельченной яичной скорлупой основание растений лаванды.

Кухонные отходы не должны быть единственным источником питательных веществ для растений лаванды, и их следует использовать в умеренных количествах, чтобы избежать чрезмерного удобрения.

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