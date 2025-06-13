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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
312
Время на прочтение
1 мин

Будет радовать кружевными цветами: что посадить в тени или на северной стороне дома или забора

Очень часто садоводы сталкиваются с тем, что на северной стороне забора или стены здания или в тени от деревьев и построек ничего не растет и тем более не цветет. Но есть одно растение, которое может вас удивить.

Гортензия черешкова

Гортензия черешкова / © Credits

Что посадить в темном саду — этот вопрос волнует многих садоводов. Садовод и садовый дизайнер Ли Бесталл (thenortherndesigner) в TikTok назвал растение, которое точно будет процветать в тени.

«Если в вашем саду есть темное, тенистое место, особенно стена, выходящая на север, и вы не совсем уверены, что с ним делать, позвольте мне представить вам абсолютную классику: гортензию черешковую», — написал он.

По мнению Ли, эта самая цепляющаяся гортензия является прекрасным способом добавить яркости и текстуры даже в самые неудобные уголки. Гортензии не нужны ни решетки, ни провода, она будет с удовольствием цепляться за кирпич или камень, медленно покрывая стену насыщенными зелеными листьями, а в начале лета — массой ярко-белых кружевных цветов.

Также садовник отметил, что эта разновидность гортензии неприхотлива в уходе, она процветает в условиях, где многим растениям было бы тяжело.

Кроме красивого вида черешковая гортензия также отлично подходит для дикой природы. Пчелы обожают плоские цветочные головки, а густые листья могут стать отличным укрытием для птиц.

Итак, если ваша теневая стена выглядит немного голой, просто посадите под нее черешковую гортензию.

Дата публикации
Количество просмотров
312
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