Будет радовать кружевными цветами: что посадить в тени или на северной стороне дома или забора

Гортензия черешкова / © Credits

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Что посадить в темном саду — этот вопрос волнует многих садоводов. Садовод и садовый дизайнер Ли Бесталл (thenortherndesigner) в TikTok назвал растение, которое точно будет процветать в тени.

«Если в вашем саду есть темное, тенистое место, особенно стена, выходящая на север, и вы не совсем уверены, что с ним делать, позвольте мне представить вам абсолютную классику: гортензию черешковую», — написал он.

По мнению Ли, эта самая цепляющаяся гортензия является прекрасным способом добавить яркости и текстуры даже в самые неудобные уголки. Гортензии не нужны ни решетки, ни провода, она будет с удовольствием цепляться за кирпич или камень, медленно покрывая стену насыщенными зелеными листьями, а в начале лета — массой ярко-белых кружевных цветов.

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Также садовник отметил, что эта разновидность гортензии неприхотлива в уходе, она процветает в условиях, где многим растениям было бы тяжело.

Кроме красивого вида черешковая гортензия также отлично подходит для дикой природы. Пчелы обожают плоские цветочные головки, а густые листья могут стать отличным укрытием для птиц.

Итак, если ваша теневая стена выглядит немного голой, просто посадите под нее черешковую гортензию.