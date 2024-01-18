Будет служить долго и эффективно: как почистить пылесос

Пылесосы — необходимые гаджеты в каждом доме, но о них часто забывают, когда дело доходит до их чистки и ухода.

Пылесос - незаменимая вещь, когда речь идет о чистоте. Но иногда мы забываем, что и сам пылесос тоже требует очистки. А ведь от того, насколько тщательно мы ухаживаем за пылесосом, зависит его эффективность и срок службы.

О том, как содержать пылесос в чистоте, эксперт рассказал Еxpress.co.uk.

Регулярно опорожняйте фильтр

Главная причина проблем с пылесосами — это засоренный или полный фильтр. Если у вас пылесос без мешка, важно следить за чистотой фильтра. Очищайте фильтр от мусора как можно чаще. В зависимости от типа фильтра, который используется в вашем пылесосе, мойте его каждые четыре недели или опорожняйте, когда он заполнен на две трети.

Мешок в пылесосе действует как фильтр, поэтому вместо того, чтобы его чистить, вам просто нужно его опорожнить.

Используйте дезодоратор

По словам эксперта, пылесосы отлично подходят для очистки полов от грязи и волос, но они также могут помочь сохранить в доме запах свежести.

Эксперт рекомендовал использовать пищевую соду, чтобы удалить неприятные запахи, исходящие от ковров и полов. Просто посыпьте пол пищевой содой и пылесосьте как обычно, все остальное сделает продукт.

Удалите мусор с вакуумных щеток

Если вы когда-либо опорожняли пылесос и замечали, что он по-прежнему не собирает мусор должным образом, возможно, дело в пылесосных щетках.

Щётки вашего пылесоса так же важно опорожнять и чистить, как и фильтр, но это может быть непросто, поскольку к щёткам обычно трудно добраться. Большинство вакуумных щеток съемные, поэтому сначала снимите щетку, чтобы облегчить ее очистку. Ножницами или канцелярским ножом аккуратно удалите волосы или нитки, обернутые вокруг щетки. Как только она освободится, поместите щетку обратно на место, и это позволит ей правильно вращаться и правильно собирать волосы.

Очистите отдельные детали пылесоса

Просто снимите все съемные части и разложите их, а затем очистите их влажной мыльной тканью, а затем полностью высушите. Если у вас есть пылесос с насадкой-палкой, его можно очистить, встряхнув над мусорным контейнером и слегка постучав по бокам, чтобы освободить застрявший мусор.

Помните, своевременное обслуживание пылесоса поможет ему прослужить дольше, а вы сэкономите деньги на покупке нового.

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