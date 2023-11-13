Будут тихо спать рядом: 8 самых спокойных пород собак

Если активные игры, утренние пробежки и прочие шумные и веселые развлечения в компании домашнего любимца не входят в ваши планы, но вы все равно мечтаете о собаке, вам стоит поискать породу, которая имеет репутацию тихой и спокойной.

Собаки, которые не суетятся, не лают на прохожих и на телевизор, а активным играм с подбрасываем теннисного мячика предпочитают сладкий сон у ног любимого хозяина, существуют. Они легко адаптируются, хорошо поддаются дрессировке и дружелюбны.

Возможно, если вы хотите именно такую собаку, вам стоит выбрать породу из списка, который составил Good Housekeeping.

Кинг-чарльз-кавалер-спаниель

Кинг Чарльз Кавалер Спаниель / Фото: Associated Press

Эта собака считается хорошо воспитанным компаньоном, ее ценят за величественные струящиеся локоны, дружелюбное выражение мордочки и сверхспокойное поведение. Из кавалер-спаниелей также получаются отличные собаки-терапевты.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд / Фото: Associated Press

Их уши висят низко, и их, вероятно, можно завязать бантиком, потому что бассет-хаунды зачастую настолько терпимы, что могут снести все. Они могут быть упрямыми, и поэтому их сложно дрессировать, но они также любят валяться на диване и бездельничать весь день.

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав / Фото: Associated Press

Несмотря на грозное имя и то, что эти нежные гиганты изначально были выведены, чтобы избавить ирландскую сельскую местность от волков, теперь они проводят время бездельничая, как короли. Умные, легко обучаемые и чувствительные к нуждам своих хозяев, эти интуитивные собаки становятся отличными компаньонами.

Французский бульдог

Французский бульдог / Фото: Associated Press

Этих очаровательных маленьких собаки, похожих на инопланетян, часто можно обнаружить дремлющими после короткой прогулки, потому что это почти все, что могут выдержать их короткие ноги. Это, как правило, тихие, спокойные и легко адаптируемые собаки, идеально подходящие для жизни в квартире.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд / Фото: Credits

Не позволяйте их большому размеру обмануть вас — бернские зенненхунды любят расслабляться. Это замечательные семейные собаки, которые одинаково рады кататься с детьми на санках и находить солнечное место, чтобы вздремнуть.

Пекинес

Пекинес / Фото: Associated Press

Говорят, что верные, ласковые и общительные пекинесы были выведены самим Буддой. Хотя мы не знаем, правда ли это, эти щенки станут удачным дополнением к вашему дому. Они могут адаптироваться к детям, но, как правило, предпочитают семьи без них.

Ньюфаундленд

Фото: Associated Press

Они могут быть пушистым ковриком, настолько любит лежать дома. Несмотря на то, что они очень крупные, их нелегко рассердить, и они идеально подходят для того, чтобы добавить немного спокойствия в вашу семью.

Бурбуль

Бурбуль / Фото: Credits

Бурбуль покорит ваше сердце прежде, чем вы успеете привыкнуть к мысли о том, что у вас теперь есть собака. Если у вас тихий дом и нет других домашних животных - это идеальный выбор, но вы должны знать, что у них могут быть сильные охранные инстинкты, и они могут опасаться других животных.

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