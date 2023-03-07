Будет только хуже: как и чем нельзя чистить ковры из натуральных и синтетических материалов

Если вам знакома ситуация, когда в попытке избавиться от пятна на ковре вы делаете его еще более заметным, стоит прислушаться к советом специалистов.

Томатный соус, красное вино, растительное масло, лак для ногтей или кофе — распространенные пятна, которые могут нанести ущерб нашим коврам. Иногда мы так стараемся их отчислить, что буквально затираем ковры до дыр.

Как избавиться от пятен и при этом не испортить ковер, Еxpress.co.uk рассказывают эксперты. Имея это в виду, компания Alternative Flooring поделилась своими советами по уходу за коврами, напольными покрытиями и полозьями в чистоте.

Как чистить напольные покрытия из натуральных волокон

Шерстяные напольные покрытия необходимо пылесосить один или два раза в неделю, особенно в местах с наибольшей проходимостью.

Тем, у кого есть ковры, половики или дорожки из натуральных волокон, эксперты рекомендуют использовать пылесос с гладкой насадкой - без щетки. Насадка со щеткой может быть слишком агрессивной для ковров из натуральных материалов.

Для пятен и разводов на натуральных волокнах эксперты советуют использовать только метод сухой чистки.

Поскольку натуральные напольные покрытия впитывают влагу естественным образом, это означает, что вода и даже пар могут оставить на них пятно.

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Еще один важный совет - старайтесь отчистить пятно как можно скорее. Скорость очень важна, когда мы имеем дело с натуральными волокнами. Чем старее пятно, тем меньше шансов от него избавиться.



При чистке пятен и разводов на шерстяных коврах лучше избегать использования моющих средств, таких как жидкости для мытья посуды, мыло и другие чистящие средства. Эти моющие средства очистят поверхность, но могут также повторно загрязнить ковер и привести к потере цвета. Всегда используйте чистящие средства для шерсти.

Как чистить синтетические ковры

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Ковры из синтетических материалов необходимо тщательно пылесосить, совершая примерно три-четыре прохода в каждой секции два-три раза в неделю. Используйте пылесос с вертикальной щеткой для ковров с обрезанным ворсом. Для ковров и ковриков с петлевым ворсом используйте насадку без щеки.



Эксперты поделились основными правилами чистки синтетических ковров.

Действуйте быстро и начинайте бороться с пятном как можно скорее.

Предварительно протестируйте чистящее средство, которым собираетесь обработать пятно, на незаметном участке ковра перед началом работы.

Наносите чистящее средство тряпкой — никогда не наносите его прямо на ковер.

Используйте только небольшое количество чистящего средства за один раз и повторите процесс, если необходимо.

Всегда начинайте очистку от края пятна к его середине, не забывайте промокать, но никогда не трите пятно.

Тщательно смойте пятновыводители на водной основе чистой водой.

Если вам не удается удалить проблемное пятно, обратитесь к профессионалу.

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