Будьте с ними осторожны: 4 вида одежды, которые не следует стирать с пищевой содой

Сейчас стало модно отказываться от агрессивных чистящих и моющих средств и отдавать предпочтение более натуральным продуктам для стирки и уборки. Одним из самых популярных среди натуральных средств является пищевая сода.

Пищевая сода стала основным чистящим средством для тех, кто отдает предпочтение натуральным продуктам. Сода действительно является очень эффективным средством, в том числе и тогда, когда речь идет о стирке одежды.

Тем не менее есть определенные ткани, которые лучше стирать без применения пищевой соды. Эксперт по стирке назвал Еxpress.co.uk четыре типа вещей, которые могут пострадать от использования соды.

Деликатные ткани

Первыми в списке идут деликатные ткани, к которым относится одежда из шелка, шерсти, кашемира и кружева. Пищевая сода довольно абразивная и может повредить тонкие волокна этих тканей. Сода может также обесцвечивать деликатные ткани из-за очень высокого уровня pH. Кроме того, чрезмерное использование пищевой соды может привести к тому, что такие ткани, как шерсть и кашемир, станут грубыми. Поэтому для этих деликатных вещей лучше использовать мягкие моющие средства или даже отдать их в химчистку.

Одежда с украшениями

Одежда с блестками, бисером или вышивкой не предполагает стирку с пищевой содой. Абразивная природа пищевой соды может повредить или даже испортить пайетки и бисер, в результате чего ваша одежда потеряет свой нарядный вид.

Темная одежда

Также в список одежды, которую нельзя стирать с пищевой содой, входит одежда темных цветов. Хотя пищевая сода отлично подходит для избавления от стойких пятен, она также может действовать как естественный отбеливатель, который может вызвать обесцвечивание на темных тканях.

Если вы не хотите, чтобы ваше маленькое черное платье превратилось в маленькое серое платье, лучше всего использовать мягкое моющее средство для этих вещей.

Одежда с определенными пятнами жира

Хотя пищевая сода может быть эффективной при удалении определенных пятен, она не является панацеей от всех типов пятен. Например, она не очень эффективна при удалении пятен на масляной основе, таких как жир или моторное масло. Кроме того, в некоторых случаях пищевая сода может не справиться с пятнами крови или вина, что впоследствии затруднит их удаление.

Вместо этого лучше обработать эти типы пятен пятновыводителем, прежде чем отправить в стиральную машину.

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