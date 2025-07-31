Будут иметь роскошный вид: простой секрет ухода за петуниями

Петуния / © Associated Press

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Петунии - замечательный цветок для вашего сада. Они бывают разных ярких цветов и могут цвести с весны до осени или до первых заморозков.

Независимо от того, посадили ли вы их в подвесные корзины или использовали для заполнения пробелов на клумбах, они добавляют приятной летней атмосферы вашему открытому пространству. Но, как и все другие растения, они имеют тенденцию увядать и умирать, если за ними должным образом не ухаживать.

Поэтому Ехргеѕѕ.co.uk поделился простым способом заставить их снова цвести больше, даже после того, как они отцвели.

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По словам экспертов по садоводству, удаление отцветших цветов петуний — идеальный способ сохранить их здоровыми и обеспечить продолжение цветения.

Для многих цветущих растений эту задачу нужно выполнять лишь один или два раза в течение периода цветения. Но когда дело доходит до петуний, они могут принести гораздо больше пользы, если делать это чаще.

Как удалять отмершие цветы у петуний

Процесс удаления отмерших цветов у петуний очень прост. Все, что вам нужно сделать, — это посмотреть на свое растение и определить любые мертвые или увядшие цветы.

Затем удалите цветы пальцами или секатором.

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Сколько именно отмерших цветов нужно удалить, зависит от вида петуний, которые вы выращиваете. Новые сорта более плодовитые и не требуют много удаления отмерших цветов, чтобы они цвели все лето.

Что еще нужно сделать

Кроме удаления отмерших цветов владельцы петуний также должны время от времени обрезать свои растения. По мнению экспертов, это отличный способ освежить растения и стимулировать рост большего количества цветов во время сезона цветения.

Если вы считаете, что ваше растение имеет длинноногий вид, обрежьте его примерно наполовину. Это избавит вас от любых увядших цветов, будет стимулировать рост новых бутонов и в целом просто создаст растение более кустистой формы.

Хотя обрезку отмерших головок можно выполнить вручную, рекомендуется использовать секатор для более чистого среза.

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