Будут невероятно цвести каждый год: все, что вам нужно знать о подкормке гортензий

Гортензия

Реклама

Удобрение гортензий необязательно должно быть сложным. Эксперты GardeningKnowHow научат всему, что нужно знать о подкормках ваших любимых кустов.

Ухаживать за гортензиями легко, и научиться правильно их подкармливать легко, если вы изучите несколько основных правил. Давайте рассмотрим, как и когда удобрять гортензии для здоровых растений и пышного цветения и как выбрать лучшее удобрение для этих любимых кустов.

Хотя гортензии не самые тяжелые растения, их удобрения являются важной частью надлежащего ухода за ними. Правильная стратегия удобрения помогает этим классическим садовым растениям производить здоровые, зеленые листья и много цветов.

Реклама

Если вы недостаточно удобряете свои гортензии или вообще не удобряете их, они все равно будут расти, но могут возникнуть проблемы. Распространенной проблемой отсутствия удобрений есть дефицит питательных веществ. Растениям нужны питательные вещества для роста пышных листьев и цветов. Но если в почве не хватает одного или нескольких питательных веществ, растения могут начать ослабевать и выглядеть нездоровыми.

Желтые листья часто свидетельствуют о дефиците азота, хотя пожелтение между прожилками на молодых листьях может сигнализировать о дефиците железа, также известном как железный хлороз. Хорошее удобрение для гортензий может решить обе эти проблемы.

Всем ли гортензиям нужно одинаковое удобрение

Удобрения содержат три макроэлемента, необходимые растениям: азот, фосфор и калий. Вы увидите соотношение количества удобрений, указанное на продуктах как NPK, с вариациями для различных растений и потребностей.

Специально разработанное удобрение для гортензий доступно, но оно не обязательно. Для гортензий подойдет любое сбалансированное садовое удобрение с соотношением 10-10-10. Также подойдут удобрения с соотношением 12-4-8 или даже удобрение для кустов роз.

Реклама

Вы также можете выбрать удобрения с медленным высвобождением или обычные удобрения. Удобрения с медленным высвобождением обычно более дорогие, но вам не нужно будет применять их часто. Быстровысвобождающиеся или обычные удобрения доступны в жидком или гранулированном виде.

Органические удобрения отлично подходят, и сегодня в питомниках и крупных магазинах доступно много вариантов. Если вы не можете найти то, что ищете, попробуйте приготовить жидкий тоник для подкормки своими руками из того, что у вас есть дома или в саду.

Органические удобрения обычно дольше питают растения, поэтому, если вы ищете быстрое решение, то обычное химическое удобрение — ваш лучший выбор. Однако одна из проблем с обычными удобрениями состоит в том, что они не питают почву, как органические удобрения. Чтобы обеспечить наилучшее здоровье долговечных растений, таких как гортензии, используйте органическое удобрение, которое улучшит почву вокруг вашего растения на долгие годы.

Когда дело доходит до удобрения разных видов гортензий, одинаковые правила в целом применяются ко всем. Единственная реальная разница состоит в том, пытаетесь ли вы изменить цвет цветка. Только гортензии с большими листьями и горные гортензии меняют цвет цветов в зависимости от изменений почвы.

Реклама

Гортензия

Изменение цвета гортензий с помощью удобрений

Гортензии известны своими цветами, изменяющими цвет, становясь розовыми или синими в зависимости от кислотности почвы. Это явление наблюдается как у обычных сортов с большими листьями, так и у менее распространенных горных гортензий.

Алюминий заставляет цветы гортензии синеть, и хотя большинство грунтов содержат достаточно алюминия, гортензии не могут получить к нему доступ, если pH почвы слишком высокий или щелочной. Щелочная почва имеет pH 7 или выше. Гортензии с большими листьями дают синие цветки в кислой почве с pH около 5,5. Нейтральный к кислому грунту дает розовые цветы. pH от 5,5 до 6,5 приведет к сочетанию розового и синего цвета.

Вы можете удобрять, чтобы изменить цвет гортензии, но будьте терпеливы, так как для изменения цвета цветов нужно время.

Следуйте инструкциям к продукту, чтобы не добавлять слишком много и не повредить растение. Рекомендуется сначала провести тест на рН почвы, чтобы определить начальную точку.

Реклама

Как и когда удобрять гортензии

Используйте удобрение медленного высвобождения в почву, когда впервые сажайте гортензию, и снова каждую весну после этого. Весна — самое важное время для удобрения гортензий. В это время они выпускают новые побеги и развивают цветы. Молодые растения также нуждаются в более регулярном удобрении, поскольку они укореняются и растут.

Если вы решите использовать удобрение быстрого высвобождения, применяйте его весной и несколько раз в течение лета. Хотя даты могут отличаться в зависимости от вашей зоны выращивания обычно рекомендуется удобрять гортензии в марте, мае и июле. Прекратите вносить удобрения примерно в августе.

Способ удобрения гортензий так же важен, как и то, чем вы их удобряете. Ожог от удобрений может возникнуть, если вы внесете слишком много удобрений в растение. Обгоревшие листья являются первым признаком чрезмерного удобрения.

Если вы используете гранулы медленного высвобождения, добавьте их в грунт вокруг капельной линии каждого куста, присыпьте небольшим количеством почвы и хорошо полейте. Вы можете вызвать ожоги растения, если используете слишком много, внесете гранулы слишком близко к растению или не полите должным образом после внесения.

Реклама

Обрезка гортензии

Удобрение кустов гортензии зимой

Важно прекратить удобрение гортензии примерно в августе (это может быть немного раньше или позже, в зависимости от вашего климата). Именно тогда гортензии начинают переходить в состояние покоя на зиму.

Нужны ли гортензиям удобрения для цветения

Гортензиям не нужны удобрения для цветения. Если гортензия не цветет, обычно что-то другое неверно. Одной из распространенных причин, почему гортензия не цветет, является неправильная обрезка. Найдите время, чтобы узнать, как и когда правильно обрезать гортензии, чтобы случайно не пожертвовать цветением.

Гортензиям полезны регулярные удобрения, особенно органические удобрения, обогащающие почву. Но в общем, гортензии не особенно много питаются и хорошо растут и без них.

Если гортензии не цветут, возможно, вы выбрали неправильный сорт для вашего места жительства. Найдите лучшую гортензию для вашей зоны выращивания, чтобы кусты хорошо расти.

Реклама