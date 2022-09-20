Будут радовать не один год: как правильно подготовить хризантемы к зиме

Очень часто любители осенних цветов относятся к хризантемам как к однолетним растениям. Купив куст в горшке и вдоволь полюбовавшись его ярким цветением, они забывают о нем или выбрасывают, а следующей осенью покупают новый.

Если приложить совсем немного усилий, хризантемы успешно перезимуют в вашем саду и каждой осенью будут наполнять его яркими красками и ароматом.

Издание Gardening Know How опубликовало рекомендации садоводов по подготовке хризантем к зиме.

Хризантемы убивает не холод

Фото: Credits

Для успешной зимовки хризантем большое значение имеет их правильная посадка. Убедитесь, что вы сажаете хризантему в хорошо дренированную почву. Во многих случаях хризантемы убивает не холод, а лед, который образуется вокруг корней, если они посажены в почву, накапливающую воду.

Сквозняк и ветер снижают шансы

При посадке хризантем подумайте о защищенном месте, где они не будут подвергаться воздействию зимних ветров и сквозняков, которые могут снизить их шансы пережить зиму.

Обрезка хризантем

Фото: Credits

Следующим шагом в зимнем уходе за хризантемами является их правильная обрезка. Листья растения отмирают и становятся коричневыми после нескольких дней сильных морозов. После того как листва растения отмерла, вам нужно будет ее обрезать. Обрежьте стебли куста на высоте от 8 до 10 см над землей, так как новые вырастут из этих обрезанных стеблей.

Если вы обрежете хризантемы у самой земли, в следующем году вырастет меньше стеблей.

Утепление хризантем

Не лишним будет утепление хризантем. Лучше всего защитить растение от промерзания может тяжелый слой мульчи. Мульчей для утепления хризантем может быть солома или листья. Этот слой мульчи будет помогать поддерживать одинаковую температуру. Одинаково важно и защитить растение от холода, и предотвратить оттаивание земли во время оттепелей. Когда земля замерзает, оттаивает и снова замерзает, это наносит больше вреда растению, чем если бы оно просто оставалось замороженным всю зиму.

Знание того, как подготовить хризантемы к зиме, не только спасет ваши хризантемы, но и сэкономит ваши деньги, потому что вам не придется покупать новые растения каждый год.

Читайте также: