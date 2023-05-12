Будут радовать все лето: 5 видов цветов, идеальных для балкона

Красивые растение можно выращивать, даже если у вас нет дачи или дома.

Озеленение балкона даже самыми простыми цветами украсит его и сделает более уютным. Но, выбирая растения, обратите внимание, сколько солнечного света на вашем балконе в разное время суток, ведь от этого зависит и то, какие растения выбрать.

Мы собрали для вас несколько вариантов балконных растений, на которые стоит обратить внимание. Они долго цветут, но каждое имеет свои нюансы в уходе.

Петуния

Это одно из самых популярных растений для украшения балконов, террас и даже уличных клумб. Но для высадки на балконе лучше выбирать петунию ампельную, которая имеет длинные и гибкие побеги. Такое растение будет красиво свисать с вашего окна и радовать буйным цветением. Петуния - солнцелюбивый цветок, но прямые лучи на него попадать не должны. Также петунию нужно аккуратно поливать и следить, чтобы земля не были ни слишком мокрой, ни пересохшей.

Алиссум

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Яркое низкорослое растение, которое зарастает пушистым шаром и буйно цветет. О нем часто забывают, когда планируют оформление балконов, но на самом деле этот цветок идеально подходит для балконного озеленения. Но, выбирая алиссум, будьте готовы, что это растение немного прихотливо и его нужно аккуратно поливать, чтобы не мочить листики, не заливать, регулярно подрезать засохшие побеги и не перебарщивать с подкормками.

Бархатцы

Это одно из самых популярных растений для высаживания на клумбах в Украине, но мало кто знает, что очень красиво яркие бархатцы будут смотреться и на балконе. Выбираете для горшочков низкорослые сорта, и они бут радовать вас от весны и аж до осени. Растение это не прихотливо, расти может в тени и полутени, но более пышно цвести будет на солнце. Поэтому если ваш балкон выходит на солнечную сторону, это растение идеально подойдет.

Бегония

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Вырастает она невысокой, но имеет красивые, яркие и пышные цветы, которые украсят любой балкон и террасу. Бегония является идеальным растением для выращивания на балконах, ведь хорошо растет в тени. Но, высаживая это растение у себя дома, не забывайте, что оно очень любит влажную почву, поэтому поливать придется бегонии часто, также они чувствительны к перепадам температуры и в холодные утренние дни могут подмерзнуть.

Лобелия

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Буйно цветущее низкорослое растение, которое обильно цветет на протяжении всего лета множеством цветочков в виде колокольчиков. Она будет отлично себя чувствовать на балконе в кашпо, на лоджиях, террасах, а также с наружной стороны строения. Лобелия не очень прихотлива, но не любит прямых солнечных лучей. Если поставить растение на открытом солнце, оно может погибнуть. Также она любит тепло и обильный полив, поэтому следите, чтобы земля всегда была влажной.

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