Будут стоять несколько недель: зачем добавлять в воду для цветов виагру

Пытаетесь сохранить живые цветы надолго? Возможно, виагра – это то, что вам нужно.

Чтобы цветы не завяли, в воду добавляют лимонад, жидкость для полоскания рта или даже немного отбеливателя. Эксперт по садоводству Дэвид Домони рассказал читателям еxpress.co.uk, как виагра может помочь вам сохранить букеты цветов свежими.

Синие таблетки, брошенные в вазу с букетом срезанных цветов, могут ограничить повреждение клеток стеблей, лепестков и листьев, уменьшая увядание и сохраняя их молодость и свежесть на несколько недель.

По словам Дэвида Домони, всего один миллиграмм виагры может дать им еще неделю жизни. Всего 1 мг (в одной таблетке их 50 мг), растворенный в воде с вашими растениями, заставит их оживиться на несколько недель.

Так как же действует этот препарат на растения? Дэвид объяснил, что виагра содержит оксид азота, который замедляет процесс умирания растений. Это же химическое вещество расслабляет мышцы мужского полового члена, вызывая прилив крови, и именно так Виагра поднимает настроение и мужчинам.

Мы очень похожи на растения — наша генетика во многом совместима. Сейчас ученые работают над тем, чтобы создать садоводческую версию виагры для растений.

Дэвид не одинок в своих утверждениях: датские ученые недавно обнаружили, что препарат от эректильной дисфункции может предотвратить увядание не только в спальне, но и при хранении свежих цветов.

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The Mail Online недавно проверил эту теорию на таких растениях, как тюльпаны, розы и лилии.

Они провели эксперимент, использовав три более известных методы: традиционное цветочное удобрение, измельченную таблетку аспирина и монетку. В каждую вазу они добавляли один литр воды и не менее трех стеблей, внимательно следя за ними и обновляя раствор каждые четыре дня.

Букет, в котором была таблетка виагры, через три дня они не обнаружил никаких изменений. Тюльпаны, которые имеют тенденцию быстро увядать, стояли вертикально, а их листья не закручивались.

Только на восьмой день листья тюльпанов начали немного опадать, а лепестки слегка скручивались. Однако они по-прежнему выглядели красиво.

В целом, победителем соревнования стала виагра, поскольку этот препарат вызывал яркое, продолжительное цветение, которое продолжалось более двух недель.

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