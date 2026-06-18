Будут великолепно смотреться даже в тени и в горшках: какие растения посадить в маленьком саду

Гейхера / © ТСН

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Если в вашем саду мало места, эти растения могут легко украсить ваш участок.

Иногда небольшой сад может казаться тесным; однако существует множество способов максимально эффективно использовать имеющееся пространство, чтобы добиться гармонии. Разумный подход к выбору растений — один из таких способов.

Что посадить в небольшом саду, рассказывает Woman&Home.

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Даже если вы избегаете распространённых ошибок, которые могут визуально уменьшить ваш сад, трудно добиться желаемого результата, когда у вас ограниченное пространство. Поэтому очень важно использовать имеющиеся растения и дизайнерские решения, которые максимально эффективно используют ваш компактный участок.

Один из способов — выбрать растения с максимальным эффектом; таким образом, вы получите от них больше пользы, независимо от того, сколько места они занимают. Такие советы по обустройству небольших садов, как этот, — отличный способ избавиться от ощущения ограниченности, когда речь заходит о создании роскошного открытого пространства.

Независимо от того, занимаетесь ли вы садоводством на балконе или просто располагаете ограниченным пространством для работы, эти сорта растений идеально подходят для небольших садов.

Все эти сорта хорошо растут в горшках, в грунте или на клумбах, поэтому, если у вас есть небольшой сад, которым вы хотите произвести огромное впечатление, вот как это сделать.

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Цветущие сорта

Лаванда / © Credits

Ищете цветы для небольших садов? Возможно, вы не задумывались об этих растениях, но они прекрасно и пышно цветут, не требуя много места для роста.

Шалфей. Такие растения, как этот шалфей, прекрасно подходят для небольших садов, поскольку они немного выше и обладают характерным цветом, что придает саду некоторую драматичность; кроме того, они очень засухоустойчивы.

Астильба. У неё красивая густая листва и ещё более высокие цветочные колосья, на которых в течение всего лета распускаются ярко-розовые цветы.

Лаванда. Если вы ищете что-то очень классическое, что хорошо растет в хорошо дренированной почве, выберите лаванду. Помните, что она морозостойкая.

Скабиоза. Это просто великолепно; они цветут с весны до лета и являются действительно хорошими опылителями. Они не вырастают слишком высокими, но производят большое впечатление.

Декоративная листва

Плющ / © Credits

Такие растения, как травы, гейхера и даже плющ, прекрасно подходят для небольших садов. Эти травы могут придать саду немного высоты и текстуры, и даже когда растения вокруг них погибают, они по-прежнему выглядят сильными.

Гейхера. Что касается гейхеры, то она бывает красного, оранжевого и желтого цветов и выглядит просто потрясающе. Ее цветы даже придают саду летний колорит.

Плющ. А плющ имеет несколько плохую репутацию, но за ним можно ухаживать, и он может очень хорошо смотреться вокруг небольших арок. Если вы будете следить за своим плющом, вам не придется прилагать усилия, чтобы избавиться от него со стен и заборов.

Тенелюбивые растения

Хосты / © ТСН

Если вы когда-нибудь задумывались о том, какие растения лучше всего подходят для тени, то наверняка знаете о хостах и о том, насколько они прекрасно подходят для садов, выходящих на север.

Хосты. В тенистой местности, будь то в горшке или в грунте, скромная хоста всегда выигрывает. Они также цветут летом, но у них есть эти фантастические листья, которые становятся все больше и больше, что идеально подходит для заполнения небольшого пространства. Их обожают слизни, но достаточно немного гранул вокруг — и все будет хорошо.

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