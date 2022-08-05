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Будут желтыми и твердыми 16 дней: эксперт рассказал, как правильно хранить бананы

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Будут желтыми и твердыми 16 дней: эксперт рассказал, как правильно хранить бананы

Фото: Credits

Красивые желтые бананы, купленные накануне, покрываются черными пятнами буквально за день - знакомая картина? Как продлить срок хранения бананов, рассказывает эксперт.

О том, как как сохранить бананы идеально зрелыми в течение почти трех недель, Express.co.uk рассказал Таш Блайт, эксперт по гигиене пищевых продуктов. 

Бананы обладают многими преимуществами, включая обеспечение организма необходимыми витаминами, такими как B6 и калий, и обеспечивают организм устойчивой энергией, что означает, что они отлично подходят для людей, занимающихся спортом. Тем не менее бананы сложно хранить, и часто период времени между их недозрелостью и перезрелостью очень короткий. Поэтому при выборе и хранении бананов нужно придерживаться некоторых важных правил.  

  • Главный совет, который вам может показаться очевидным, — покупать их зелеными и позволять им созреть дома.
  • Также важно держать бананы подальше от других фруктов — это принесет пользу как банану, так и другим фруктам, так как при созревании бананы выделяют газ этилен, который заставляет другие фрукты созревать и портиться быстрее. Не создавайте красивые натюрморты в вазе с фруктами, они будут слишком недолговечными. 
  • Вынимайте бананы из пластиковых пакетов, в которые они упакованы, потому что пластик будет удерживать влагу, которую бананы выделяют через газ этилен по мере созревания, заставляя их созревать еще быстрее.
  • Храните свои бананы на при комнатной температуре, вдали от влаги, без солнечного света и слишком высоких температур. 

Если бананы все же потеряли товарный вид, приготовьте из них кекс или банановый хлеб. Можете попробовать приготовить банановый кекс с вишней, шоколадной крошкой и без яиц по нашему рецепту. 

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