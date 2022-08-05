Будут желтыми и твердыми 16 дней: эксперт рассказал, как правильно хранить бананы

О том, как как сохранить бананы идеально зрелыми в течение почти трех недель, Express.co.uk рассказал Таш Блайт, эксперт по гигиене пищевых продуктов.

Бананы обладают многими преимуществами, включая обеспечение организма необходимыми витаминами, такими как B6 и калий, и обеспечивают организм устойчивой энергией, что означает, что они отлично подходят для людей, занимающихся спортом. Тем не менее бананы сложно хранить, и часто период времени между их недозрелостью и перезрелостью очень короткий. Поэтому при выборе и хранении бананов нужно придерживаться некоторых важных правил.

Главный совет, который вам может показаться очевидным, — покупать их зелеными и позволять им созреть дома.

Также важно держать бананы подальше от других фруктов — это принесет пользу как банану, так и другим фруктам, так как при созревании бананы выделяют газ этилен, который заставляет другие фрукты созревать и портиться быстрее. Не создавайте красивые натюрморты в вазе с фруктами, они будут слишком недолговечными.

Вынимайте бананы из пластиковых пакетов, в которые они упакованы, потому что пластик будет удерживать влагу, которую бананы выделяют через газ этилен по мере созревания, заставляя их созревать еще быстрее.

Храните свои бананы на при комнатной температуре, вдали от влаги, без солнечного света и слишком высоких температур.

Если бананы все же потеряли товарный вид, приготовьте из них кекс или банановый хлеб. Можете попробовать приготовить банановый кекс с вишней, шоколадной крошкой и без яиц по нашему рецепту.

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