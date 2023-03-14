Быстро и без царапин: как почистить кран в ванной

Если вы хотите, чтобы ваши краны и смесители сверкали, просто моющего средства может быть мало.

Грязь и известковый налет трудно хорошо видны на металлических кранах, и их необходимо постоянно чистить, чтобы они блестели и радовали глаз. Но известковый налет, может остаться даже после того, как вы почистили кран, иногда кажется, что от него просто невозможно избавиться.

Однако, по мнению экспертов Еxpress.co.uk, все, что вам нужно для мгновенного результата - это белый уксус.

Почему белый уксус считается универсальным средством для чистки кранов

Чтобы предотвратить образование отложений жесткой воды, известкового налета и другого мусора, специалисты по очистке рекомендуют использовать дистиллированный белый уксус вместо сильных отбеливающих средств.

Уксус не только может воздействовать на минеральные отложения, такие как кальций и магний, но также обладает антибактериальными свойствами.

А вот отбеливать для чистки кранов специалисты не рекомендуют использовать, так как, если его недостаточно тщательно смыть, он может попасть в проточную воду, а оттуда, например, в ваш стакан для полоскания рта.

В каких случаях не стоит использовать уксус для чистки

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Хотя уксус является эффективным средством для нержавеющей стали и фарфора, важно избегать его использования на хромированных поверхностях.

Его нельзя также оставлять его на никеле, золоте или латуни более чем на 30 минут.

На любой другой поверхности для удаления отложений жесткой воды и минеральных отложений его применять безопасно.

Рецепт чистящего средства на основе белого уксуса

Чтобы приготовить чистящее средство вам понадобится

Белый дистиллированный уксус

Пластиковый пакет

Резинка

Зубная щетка

Пищевая сода (по желанию)

Налейте в полиэтиленовый пакет равное количество воды и уксуса.

Наденьте пакет с жидкостью на носик крана и закрепите его резинкой.

Оставьте кислую смесь от 30 минут до одного часа, прежде чем удалять ее.

Затем снимите пакет, сотрите остатки средства зубной щеткой и протрите тканью для придания дополнительного блеска.

Если вас беспокоит область вокруг кранов, просто смочите зубную щетку не разбавленным белым уксусом и потрите ее.

Главное, помните, что залог успешной уборки в ее регулярности.

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