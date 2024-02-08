Быстро и просто: эксперт поделился лучшим способом поливать орхидеи фаленопсис

Орхидеи фаленопсис – самые распространенные сорта орхидей для выращивания. Ухаживать за ними довольно просто, но очень важно обеспечить им правильный полив.

Орхидеи фаленопсис, также известные как орхидеи-мотыльки, часто называют орхидеями для начинающих из-за их спокойного характера. Эти комнатные растения обычно цветут примерно раз в год, в течение до трех месяцев. После цветения цветы увядают и опадают.

Хотя полив орхидей не является сложной задачей, иногда его можно осуществить неправильно. Тем, кто не знает, как поливать орхидеи фаленопсис, Еxpress.co.uk рекомендует воспользоваться методом эксперта по садоводству Анджелы Слейтер.

Лучше недолить

Она объяснила, что орхидеям фаленопсис зимой потребуется меньше воды, поскольку в период покоя требуется меньше воды, чем в период роста.

Ключевой момент, который следует отметить при поливе орхидей фаленопсис, заключается в том, что чрезмерный полив убьет их гораздо быстрее, чем недостаточный полив. Вот почему из них получаются идеальные растения для забывчивых владельцев комнатных растений.

Если владельцы растений забывают время от времени поливать их, они очень снисходительны, но если они будут поливать их слишком много, крона и корни быстро загниют.

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Как поливать орхидеи фаленопсис

Хитрость полива фаленопсиса заключается в том, чтобы подождать, пока толстые корни станут серебристыми, а затем окунуть весь горшок в прохладную воду на несколько секунд. Чтобы полить, просто погрузите весь горшок в прохладную воду на 10 секунд, как только большие мясистые корни станут серебристыми.

Этого достаточно, чтобы корни снова стали зелеными. Так можно поливать все орхидеи — подождите, пока они немного подсохнут. Корни орхидеи становятся серебристыми, что указывает на то, что их нужно поливать.

При поливе орхидей лучше всего использовать прохладную воду.

Анджела объяснила, что некоторые орхидеи, такие как мильтония, должны всегда оставаться влажными, но большинству необходимо высохнуть, прежде чем на них попадет вода.

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