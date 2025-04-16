Быстрорастущие многолетники: какие цветы зацветут в первый год после посадки

Мак / © Getty Images

Реклама

Многолетники в садовых центрах и питомниках часто стоят недешево, поэтому имеет смысл вырастить собственные из семян. Посеянные ранней весной многие многолетние растения зацветут в первый год и будут возвращаться ежегодно, что делает их особой ценностью в вашем саду.

GardensIIlustrated попросили экспертов назвать их любимые травянистые многолетние растения для выращивания из семян, которые зацветут в первый год — предлагая быстрое, но красивое, бюджетное цветение для вашего сада.

Как вырастить многолетники из семян

Большинство многолетних выносливых растений можно высевать ранней весной под укрытием в модуле или лотке для семян при постоянной температуре около 18-20°C.

Реклама

После того как рассада прорастет (это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от растения), поместите растения на солнечный подоконник или в теплицу.

Когда они подрастут, пересаживайте рассаду в большие горшки.

Закаляйте растения перед высадкой в конце весны или начале лета.

Кроме того, вы можете разбрасывать семена там, где хотите, чтобы они росли, в конце лета или осенью, когда большинство растений естественным образом производят семена.

Вот растения, которые эксперты советуют посеять весной.

Скабиоза «Блэк Найт»

© Credits

Эффектные, крупные, почти чёрные цветы, усыпанные крошечными белыми тычинками. Высокое растение, обычно выращиваемое как срезанный цветок, требует опоры и нескольких друзей вокруг него, чтобы скрыть его довольно неприглядные ножки. Высота — 90 см.

Пеннисетум «Красные кнопки»

Пеннисетум / © ТСН

С конца лета до осени красно-красные цветочные головки этого травяного растения высятся над компактными зелеными листьями, постепенно бледнея. Растение предпочитает защищенное положение на полном солнце и достаточно засухоустойчивую почву. Высота — 80 см.

Сидальцея «Розалия»

Сидальцея «Розалия» / © Credits

Ее бледно-розовые, широко раскрытые, похожие на мальвы цветы, расположенные шпилями на вертикальных стеблях, цветут до первых заморозков. Очень эффектное и любимое пчелами растение. Высота — 90см.

Львиный зев «Сонет белый»

Один из вариантов из серии этого растения, предлагает вертикальные стебли, наполненные теми знакомыми на вид цветами львиного зева чисто-белого цвета. Высота — 45см.

Цефалярия гигантская

Цефалярия гигантская / © Credits

Похожи на скабиоз цветы кремового цвета с желтым оттенком держатся высоко на длинных стеблях. Еще один отличный выбор для опылителей и срезанных цветов. Сеют в марте для летних цветов. Высота — 1,8м.

Группа Дельфиниум Белладонна

Дельфиниум / © Credits

В этой группе есть разные сорта, которые предлагают выбор в розовом, белом, голубом и фиолетовом цветах. Высокие стебли с кистями нежных цветов производят большое впечатление на бордюре и идеально подходят для срезки. Посейте в помещении весной. Высота — 1м.

Тысячелистник цельный «Жемчужина»

Тысячелистник цельный «Жемчужина» / © Getty Images

Это волшебное бордюрное растение, которое быстро растет, образуя кочку. Она может быть инвазивной, но пусть это не помешает вам выращивать ее.

Пчелоцвет Линдхаймера

Это растение цветет с июня по ноябрь. Ее высокие стебли с листьями, похожими на иву, держат вверху бело-розовые звездообразные цветы. Хорошо переносит засуху и любит ее опылители. Сейте в помещении с января по май. Высота — 1,2м.

Маки

Мак / © Getty Images

Прекрасно иметь такие эффектные растения. Поскольку маки так быстро растут из семян и есть большой выбор сортов и цветов, выбирайте и сажайте щедро. Предпочитает полное солнце во влажной, но хорошо дренированной почве. Высевайте прямо весной. Высота — 1,2м.

Вербена

Вербена / © Credits

Вербена привлекает меньше внимания, чем ее родственники, но это замечательное растение для небольших помещений, поскольку его высота превышает 1 м, но занимает очень мало места. Она также отлично самосеется. Высота — 1,2м.

Наперстянка

Наперстянка / © Credits

Наперстянка — это лучший цветок сада. Если начать сеять рано, она зацветет в первый год. Высота — 1 м.

Рудбекия

Рудбекия / © Associated Press

Эта красочная маргаритка может быть недолговечной, но с радостью дает семена на легких, хорошо дренированных почвах. Это растение украсит ваш сад и множеством мелких цветков, которые раскрываются золотисто-желтыми и развивают интенсивный красновато-оранжевый ореол вокруг темно-коричневого конуса с течением сезона. Высота — 1,2м.

Голубой лен

Голубой лен / © Getty Images

Синий лен напоминает безоблачное летнее небо и тепло.

Никотиана

Никотиана / © Credits

Это растение табака имеет мягко волосатые лиственные розетки и высокие стебли цветов, увенчанные длинными, тонкими, трубчатыми, соцветиями с приглушенными зелеными и фиолетовыми чашечками и небесным вечерним ароматом. Высота — 1,2 м.

Герань

Герань / © Associated Press

Со своими темно-зелеными округлыми листьями, это растение идеально подходит для тени, оно производит длинные разветвленные стебли, покрытые роями ярких цветов. Несмотря на небольшие размеры, яркое цветение появляется ранней весной, прежде чем большинство многолетних растений начнет расти. Семена, посеянные весной, зацветут позже в сезон. Высота — 30 см.

Гвоздика

Это маленькое растение имеет скопление крошечных кроваво-красных цветов с контрастными голубыми тычинками и вьющимися белыми рыльцами на тонких стеблях и листьях, похожих на траву. Цветы выглядят как драгоценности, если их посадить среди мелких трав. Предпочитает солнце и щелочную почву. Высота — 60 ​​см.

Читайте также: