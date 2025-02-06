Быстрый старт: как правильно проращивать семена в бумажном полотенце

Проращивание семян в бумажном полотенце раньше было популярным способом проверки семян на жизнеспособность. Но все больше людей используют этот метод для проращивания всех своих семян каждый раз. А почему бы и нет? Это быстрее и проще, и вам нужно совсем немного оборудования.

Технология проращивания семян отличается от растения к растению, но метод с бумажным полотенцем имеет высокий процент успеха для самых разных типов семян. Используйте его для проращивания семян в помещении для посева овощей и цветов, а не в пластиковых лотках, заполненных почвенной смесью. Когда семена начнут прорастать в бумажных полотенцах, вы можете рассадить их по отдельности без пикировки.

GardeningKnowHow поделился пошаговым руководством прореживания семян в бумажных полотенцах.

Вместо того, чтобы сажать семена в почву, метод бумажных полотенец подразумевает проращивание семян между двумя влажными бумажными полотенцами и накрытие их полиэтиленовой пленкой или куполом для создания парникового эффекта. Это упрощенный способ быстрого проращивания семян перед их переносом в землю.

В чем преимущества просачивания семян в бумажных полотенцах

Это дает вам возможность одновременно проверить жизнеспособность семян.

Проращивание семян в бумажных полотенцах, а не в почве, позволяет вам быстро проверить семена на развитие корней. Когда семена высаживаются в почву, вы видите только рост над уровнем почвы.

Меньше беспорядка, меньше расходов и меньше времени на ожидание прорастания.

Если бумажные полотенца начинают высыхать, вы можете легко опрыскать их с помощью распылителя.

Это забавный проект для детей, потому что они могут наблюдать за образованием корней. В этом случае поместите семена на внешнюю сторону бумажных полотенец, а не на внутреннюю, чтобы рост был виден.

Как прорастить семена в бумажном полотенце

Для прорастания семян им обычно нужны тепло, влага и либо свет, либо темнота. Этого можно легко добиться, проращивая семена в бумажных полотенцах.

Вот основные шаги, чтобы попробовать этот быстрый и эффективный метод проращивания семян:

Подготовьте контейнер

Вам понадобится либо пластиковый контейнер, либо пластиковый пакет с застежкой-молнией. Положите влажное бумажное полотенце внутрь пластикового контейнера. Для небольшого количества семян вы можете использовать одно влажное бумажное полотенце, сложенное пополам, внутри пакета для бутербродов.

Добавьте семена

Выстелите полотенце нужным количеством семян. Положите еще одно влажное бумажное полотенце поверх семян. Либо неплотно закройте пакет, либо накройте контейнер пластиковой пленкой или пластиковой крышкой. Напишите на пакетах или лотках названия семян.

Создайте условия для прорастания

Проверьте информацию на пакете с семенами, чтобы определить, нужен ли семенам свет для прорастания. Если да, поместите их около южного окна в теплой комнате с температурой от 18 до 24 °C. Если семенам требуется темнота для прорастания, поместите семена в ящик или шкаф. Для большего тепла вы можете положить пакет или лоток на нагревательный коврик, покрытый тонким полотенцем.

Контролируйте всходы

Проверяйте семена каждые пару дней на прорастание. Если бумажные полотенца начинают высыхать, опрыскайте их водой из распылителя. Чтобы предотвратить появление плесени, открывайте пакет каждые два дня на несколько минут, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Сколько времени проращивать семена в бумажном полотенце, зависит от сорта семян. Проверьте продолжительность времени, указанную на пакете с семенами, чтобы узнать "дни до прорастания". Семена обычно прорастают быстрее между бумажными полотенцами, чем в стартовой смеси для семян, поэтому проверяйте их через день.

Пересадите семена

Чтобы решить, когда пересаживать семена из бумажного полотенца, следите за признаками роста. Как только рост станет заметен, вы можете осторожно пересадить их в отдельные горшки с влажной почвой для выращивания. Зубочистка или пинцет могут помочь переместить рассаду в горшки.

Сажайте рассаду так, чтобы весь корень находился под почвой. Вы можете использовать карандаш, чтобы сделать отверстие в смеси для выращивания.

Если вы слишком долго ждете перед пересадкой рассады, корни прорастут в бумажное полотенце. Если это произойдет, вырежьте полотенце вокруг корня и посадите его вместе с рассадой. Чтобы предотвратить это, вы можете использовать кофейный фильтр вместо бумажного полотенца.

Горшки можно поставить около солнечного окна или под лампы для выращивания на 16 часов в день, пока они не будут готовы к перемещению на улицу.

Как предотвратить появление плесени на бумажном полотенце

Предотвратите появление плесени на семенах, открывая пакет каждые два дня и впуская в него воздух. Кроме того, не запечатывайте пакет плотно. Если вы видите, что на семени начинает расти плесень, аккуратно соскребите ее зубочисткой или выбросьте семя, чтобы предотвратить распространение.

Какие семена можно проращивать в бумажном полотенце

Семена, которые можно попробовать прорастить на бумажном полотенце, включают нежные овощи, фрукты и цветы — все, что вы выращиваете в лотке для рассады каждый год.

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