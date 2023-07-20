Бюджетный сад: как экономить на покупке растений

Садоводство - довольно дорогостоящее хобби. Но, если подойти к делу рационально и проявить терпение, можно вырастить довольно бюджетный, но от этого не менее эффектный сад.

В наше время экономия становится жизненной философией. Больше не модно тратить кучу денег на покупку крупномерный экзотических деревьев и кустов и украшать террасы дорогими кашпо с однолетнимиками.

Садовники, желающие сэкономить деньги на своих участках, могут воспользоваться советами садовника и дизайнера Марка Лейна, который рассказал Еxpress.co.uk о том, как не потрать много денег на растения, не ставя под угрозу красоту сада.

Найдите бюджетные предложения

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Одно из главных предложений Марка — закупать растения в недорогих магазинах. Садовые центры и супермаркеты могут предложить некоторую экономию, но лучше поискать растения на местных рынках или потратить время на поиски выгодных предложений в тематических садоводческих группах в соцсетях.

Составьте список

Составьте список того, чего вы хотите посадить и придерживайтесь его в садовом центре — не соблазняйтесь всеми прекрасными цветами и ароматами, которые вы там увидите.

Сейте из семян

Посев из семян позволит не только сэкономить, но и получить прибыль. Из семян можно выращивать как однолетники так и многолетние растения, которые вы можете потом продать или обменять в группе любителей садоводства.

Экономьте деньги на удобрениях

Во-первых, заведите себе компостный ящик. Собирайте листья, обрезки сада и растительные пищевые отходы в контейнер для компоста, и со временем у вас будет богатый питательными веществами компост без необходимости покупать мешки с компостом.

Во-вторых, не пренебрегайте советами использовать кухонные отходы в качестве удобрений. Особенно эффективны в этом смысле кофейная гуща и кожура бананов.

Покупайте только необходимые инструменты

Как избавиться от сорняков / Фото: Credits

Не сходите с ума по инструментам. Выбирайте вещи, сделанные из углерода, металла, стали — вещи, которые не будут ржаветь, но при этом будут удобны в руке. Вам действительно нужны только хорошая лопата, грабли, сапка, пара секаторов и садовый нож. С ними можно выполнять большинство садовых работ. Все остальное можно смело не покупать.

Следите за инструментами, чтобы они служили долго. Не оставляйте их на улице, протирайте после работы, при необходимости дезинфицируйте.

Используйте старую мебель

В качестве садового декора используйте старую мебель, например, предметы с ящиками или лестницами, чтобы создать платформы для демонстрации растений. Ящики и лотки можно использовать для посева семян или в качестве декоративных элементов в саду.

Покупайте растения меньшего размера

При покупке растений отдавайте предпочтения более мелким экземплярам. Молодые растения стоят значительно дешевле. Хотя им может потребоваться время, чтобы разрастись, более мелкие растения могут вырасти в более здоровые и крепкие особи по сравнению с более крупными растениями в долгосрочной перспективе.

Ищите многолетники

Выбор в пользу долговечности — еще одна стратегия экономии денег. Вместо того, чтобы покупать однолетники или двулетники, которые требуют частой замены, выбирайте травянистые многолетники, декоративные травы и цветущие кустарники, которые будут вас радовать в течение нескольких сезонов.

Не игнорируйте скидки

Не упускайте из виду растения с распродаж, даже если они кажутся вам не очень эффектными. При правильном уходе, поливе и подкормке эти недорогие растения могут быстро прийти в норму и процветать в вашем саду.

Размножайте свои растения естественным путем

Пищевые отходы, которые можно использовать как удобрения и против насекомых / Фото: Credits

Снятие черенков и сбор семян — бесплатное занятие. Собирайте семена с середины лета до осени по мере их созревания.

Черенки лиственных пород можно брать весной или осенью. Розы отлично подходят для этого. Возьмите одревесневший стебель длиной около 10-12 сантиметров, удалите нижние листья, оставив один или два листа наверху, сделайте небольшую траншею в почве и воткните все это в траншею примерно наполовину и оставьте до следующей весны.

Хорошо размножаются черенками также лаванда и шалфей.

Осенью выкопайте и разделите растения, пересаживая их в те места, где у них есть место для посадки. Толстоволокнистые растения, такие как хосты, можно разделить, перерезав корни и пересадив их в свежий компост.

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