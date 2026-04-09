Бюджетный трюк: как наполнить свой сад растениями бесплатно

Сейчас лучшее время попробовать это экономное решение, чтобы удвоить количество растений.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Сейчас апрель, а это значит, что время получить бесплатные растения, как это сделать, Woman&Homeрассказывает известный садовод Орфей Александер.

Он утверждает, что черенки мягкой древесины - один из самых быстрых и надежных способов выращивать новые растения бесплатно, особенно весной, когда свежий рост достигает своего пика и полон энергии. Это простой, но эффективный способ выращивать бесплатные растения для более устойчивого сада.

В обучающем видео Орфей демонстрирует, как взять черенок мягкой древесины на растении котовника, но рассказывает нам о целом ряде других растений, на которых вы можете это сделать, и для всех них применяются те же правила обрезки.

Как брать черенки у растений

Всегда выбирайте мягкие, гибкие стебли, а не деревянистые, советует Офреус. Если стебель легко сгибается, он обычно идеально подходит для черенка из мягкой древесины.

Удалите нижние листья, чтобы черенок мог сосредоточить свою энергию на образовании корней, а не на поддержании лишних листьев".

Вам не нужно много оборудования, чтобы взять и выращивать черенки. Все, что вам нужно, это чистые ножницы, небольшой горшок и свежий компост. Хорошо дренированная смесь компоста помогает предотвратить гниение и обеспечивает вашим черенкам лучшее начало.

Непета (котовник) - отличное растение для практики, поскольку она легко укореняется и быстро дает здоровые новые побеги.

Какие еще растения можно размножать

Как упоминалось ранее, те же правила применяются при взятии черенков мягкой древесины из этих садовых растений:

  • Шалфей

  • Пенстемон

  • Герань

  • Эхинацея

  • Розмарин

  • Тимьян

  • Шалфей

  • Лаванда

  • Мята

  • Гортензия

  • Фуксия

  • Гебе

  • Будлея

  • Корнус

  • Клематис

  • Жимолость (Lonicera)

  • Жасмин (Jasminum officinale)

  • Трахелоспермум жасминовидный (Trachelospermum jasminoides)

  • Пассифлора (Passiflora)

  • Пеларгония

  • Петуния (Петуния)

  • Вербена (клумбовая)

  • Бакопа

  • Колеус

Еще один важный совет, чтобы дать вашим черенкам мягкой древесины лучший старт в жизни, - это выращивать их в подходящей среде. Яркая тень идеально подходит для периода укоренения черенков, поскольку сильное солнце может привести к их увяданию до образования корней.

Орфей также предлагает брать несколько черенков одновременно, чтобы увеличить шансы на успех и быстро создать полноценную композицию.

Сейчас идеальное время для взятия черенков из мягких пород, тогда как для взятия черенков из твердых пород лучше подождать до поздней осени.

Черенки из мягких пород - это простая техника, которая может помочь сэкономить деньги и наполнить ваш сад любимыми растениями.

