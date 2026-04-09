Бюджетный трюк: как наполнить свой сад растениями бесплатно

Лаванда / © Associated Press

Сейчас апрель, а это значит, что время получить бесплатные растения, как это сделать, Woman&Homeрассказывает известный садовод Орфей Александер.

Он утверждает, что черенки мягкой древесины - один из самых быстрых и надежных способов выращивать новые растения бесплатно, особенно весной, когда свежий рост достигает своего пика и полон энергии. Это простой, но эффективный способ выращивать бесплатные растения для более устойчивого сада.

В обучающем видео Орфей демонстрирует, как взять черенок мягкой древесины на растении котовника, но рассказывает нам о целом ряде других растений, на которых вы можете это сделать, и для всех них применяются те же правила обрезки.

Как брать черенки у растений

Всегда выбирайте мягкие, гибкие стебли, а не деревянистые, советует Офреус. Если стебель легко сгибается, он обычно идеально подходит для черенка из мягкой древесины.

Удалите нижние листья, чтобы черенок мог сосредоточить свою энергию на образовании корней, а не на поддержании лишних листьев".

Вам не нужно много оборудования, чтобы взять и выращивать черенки. Все, что вам нужно, это чистые ножницы, небольшой горшок и свежий компост. Хорошо дренированная смесь компоста помогает предотвратить гниение и обеспечивает вашим черенкам лучшее начало.

Непета (котовник) - отличное растение для практики, поскольку она легко укореняется и быстро дает здоровые новые побеги.

Какие еще растения можно размножать

Как упоминалось ранее, те же правила применяются при взятии черенков мягкой древесины из этих садовых растений:

Шалфей

Пенстемон

Герань

Эхинацея

Розмарин

Тимьян

Шалфей

Лаванда

Мята

Гортензия

Фуксия

Гебе

Будлея

Корнус

Клематис

Жимолость (Lonicera)

Жасмин (Jasminum officinale)

Трахелоспермум жасминовидный (Trachelospermum jasminoides)

Пассифлора (Passiflora)

Пеларгония

Петуния (Петуния)

Вербена (клумбовая)

Бакопа

Колеус

Еще один важный совет, чтобы дать вашим черенкам мягкой древесины лучший старт в жизни, - это выращивать их в подходящей среде. Яркая тень идеально подходит для периода укоренения черенков, поскольку сильное солнце может привести к их увяданию до образования корней.

Орфей также предлагает брать несколько черенков одновременно, чтобы увеличить шансы на успех и быстро создать полноценную композицию.

Сейчас идеальное время для взятия черенков из мягких пород, тогда как для взятия черенков из твердых пород лучше подождать до поздней осени.

Черенки из мягких пород - это простая техника, которая может помочь сэкономить деньги и наполнить ваш сад любимыми растениями.