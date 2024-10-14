Чего не стоит делать, когда вы учите собаку новой команде

Обучение собаки новым командам – это полезный процесс и увлекательная игра, которая может укрепить связь между вами и вашим четырехлапым другом.

На странице DOGSCHOOL рассказали, что существует ряд распространенных ошибок, которые могут усложнить обучение.

Частое повторение команд

Одной из самых больших ошибок, которую допускают многие владельцы собак, является многократное повторение команды. Вам может казаться, что если вы повторите команду несколько раз, пес наверняка поймет и запомнит ее. Однако это не так.

Почему это не работает

Повторение не приводит к лучшему пониманию. Чтобы ваш пес научился команде, важно, чтобы вы сосредоточились на качественном обучении. Лучше один раз четко озвучить команду и дать собаке время для ее усвоения. Вместо бесконечного повторения лучше использовать похвалу и поощрение.

Собственный пример

Ваш пример — это не то, что на самом деле воспринимает ваш пес. Если вы будете лежать, ползать или сидеть, ваш пес не начнет делать то же самое.

Как избежать этой ошибки

Давайте команды четко с конкретной интонацией. Если вы учите собаку команде "сидеть", самому садиться не надо.

Быстрое обучение

Когда вы начинаете обучать щенка новым командам, важно помнить, что этот процесс требует времени. Помните, что за один час на площадке с другими животными вы не сможете научить своего пса всем необходимым командам.

Что делать

Учите постепенно. Ставьте перед собакой достижимые цели. Каждый новый шаг должен быть ясным и понятным для вашего друга. Время, потраченное на обучение, зависит от индивидуальных особенностей вашей собаки. Поэтому нужно быть терпеливыми.

Обучение – это процесс, а не гонка. Важно дать вашей собаке время для усвоения новых знаний. Поощряйте свою собаку вкусной едой или похвалой. Краткосрочные и частые занятия будут более эффективными, чем одно длительное. Помните, ваш успех зависит не только от техники обучения, но и от вашего взаимодействия с любимцем.

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