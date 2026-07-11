Чего не стоит делать в дождь: домашние дела, которые лучше отложить до солнечной погоды

Чего не стоит делать под дождем / © Associated Press

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Когда за окном льет дождь, кажется, что это идеальный момент, чтобы заняться накопившимися домашними делами. Однако высокая влажность воздуха, скользкие поверхности и даже нагрузка на городские канализационные системы могут сделать некоторые привычные занятия менее эффективными или даже рискованными. Издание Martha Stewart объяснило, что иногда лучшее решение — просто дождаться ясной погоды.

Стирка

Не стоит стирать во время сильных дождей, особенно если вы живете в городе, где дождевая вода и бытовые стоки попадают в общую канализационную систему. В такие дни она работает с повышенной нагрузкой, а дополнительный объём сточных вод может создавать проблемы для коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, сушильная машина или сушка белья в помещении повышают уровень влажности в доме. Если дождь идет несколько дней подряд, это может способствовать появлению сырости.

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Стрижка газона

После дождя трава кажется идеальной для кошения, но это обманчивое впечатление. Влажная трава скашивается неравномерно, сбивается в комки и забивает косилку. Тяжелая техника также может оставить глубокие следы на размокшем газоне.

Лучше косить газон только тогда, когда он полностью высохнет, желательно ближе к вечеру, после того как исчезнет утренняя роса.

Мытье пола днём

В дождливую погоду пол очень быстро снова загрязняется: мокрая обувь, зонтики, лапы домашних питомцев и грязь с улицы практически мгновенно сводят все усилия на нет.

Лучше мыть пол вечером, когда все уже вернулись домой. Также стоит положить у входа коврик, хорошо впитывающий влагу, попросить домочадцев оставлять обувь у двери и подготовить для них домашние тапочки.

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Удаление пыли

Даже если окна закрыты, дождь повышает влажность воздуха внутри дома. Во влажном воздухе пыль не собирается на салфетке, а размазывается по поверхностям. В результате вы фактически лишь перемещаете его по комнате, а не убираете.

Очистка водостоков и мытье наружных окон

Обе работы требуют использования лестницы, а мокрые поверхности значительно повышают риск падения. Даже ступеньки со специальным покрытием могут стать скользкими во время дождя.

Лучше подождать, пока осадки прекратятся, а крыша и окна полностью высохнут.

Запуск посудомоечной машины

Как и стирка, работа посудомоечной машины увеличивает объем сточных вод. В городах с общей канализационной системой это может привести к переполнению сетей и попаданию недостаточно очищенных стоков в реки, озёра или другие водоёмы.

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Именно поэтому рекомендуется по возможности запускать посудомоечную машину уже после того, как дождь прекратится.

Генеральная уборка ванной комнаты

Во время дождя зеркала быстрее запотевают, душевые кабины дольше остаются мокрыми, а проветривание становится менее эффективным.

Стоит отложить генеральную уборку ванной на день, когда можно открыть окно и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Ведь для чистоты важно не только мытье поверхностей, но и качественное просушивание помещения.

Чистка ковров, мебели и матрасов

Высокая влажность значительно увеличивает время высыхания тканей. Из-за этого после влажной чистки могут появиться неприятный запах, плесень или грибок.

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Стирать ковры, чистить мягкую мебель или матрасы следует только в сухую погоду, когда можно открыть окна или воспользоваться вентиляторами. Впрочем, если в доме работает мощная вентиляция, отопление или осушитель воздуха, проводить такую уборку можно и в дождливые дни.

Главный вывод прост, не каждая уборка одинаково эффективна независимо от погоды. Иногда несколько дней ожидания помогают выполнить работу быстрее, безопаснее и с лучшим результатом.

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