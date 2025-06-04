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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Челка для лаванды: садовница рассказала, как обрезать растение, чтобы получить идеальный "кустовой шар"

Лаванда — настоящая королева сада: ароматная, декоративная, нежная и неприхотливая.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Челка для лаванды: садовница рассказала, как обрезать растение, чтобы получить идеальный "кустовой шар"

Челка для лаванды: садовница рассказала, как обрезать растение, чтобы получить идеальный «кустовой шар» / © Associated Press

Однако чтобы растение радовало глаз пышным цветением на протяжении всего лета, важно знать один маленький секрет, о котором рассказала садовница со страницы lavanderspace.ua, лаванду нужно подстригать как модницу. И не один раз в год, а регулярно, создавая своеобразную «челку».

Это своеобразная регулярная обрезка уже отцветших соцветий. Такая процедура не только добавляет эстетики, но и стимулирует растение к повторному цветению, позволяет получить не один, а два, а то и три «лавандовых взрыва» за сезон.

Обрезайте верхушки лаванды каждые 10–14 дней после первого цветения. Это поможет поддерживать аккуратную шаровидную форму куста и даст толчок появлению новых бутонов.

Когда начинать и как часто стричь

  • Первую стрижку проводят сразу после массового цветения — обычно в июне.

  • Дальше — каждые 12–14 дней: обрезают новые отцветшие цветы, но не трогайте зеленые побеги.

  • Последняя обрезка сезона рекомендуется сделать до середины сентября, чтобы растение успело подготовиться к зиме.

Важность регулярной обрезки

  • Стимулирует второе и третье цветение

  • Сохраняет красивую форму шара

  • Укрепляет куст и предотвращает деревяние нижней части

  • Улучшает доступ воздуха и света к сердцевине растения

Лаванда, которую регулярно подстригают летом, осенью имеет вид пышного ароматного шара, настоящего украшения сада.

Как правильно подстригать лаванду

  1. Выберите красивые садовые ножницы или секатор — острые, чистые, чтобы не повредить стебли.

  2. Обрезайте только цветоносы примерно на 1/3 их длины, не доходьте до деревянной части.

  3. Не торопитесь с глубокой обрезкой летом

  4. Формируйте шар — ориентируйтесь на равномерную округлую форму, способствующую равному росту.

Лаванда — не просто цветок, а настоящая садовая леди. Она любит заботу, точность и стиль. Регулярная летняя «стрижка», которую с любовью называют «челкой», поможет вам вырастить не просто куст, а идеальный лавандовый шар, который пахнет летом, нежностью и красотой.

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