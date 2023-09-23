Чем кормить домашних животных осенью: ветеринар назвала топ осенних продуктов

Осень – время года, когда с помощью питания можно дополнить недостаток витаминов и минералов у любимца, а также поддержать иммунитет. Как разнообразить рацион для домашних животных в эту пору, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Важнейшие нутриенты осеннего сезона – это витамины группы В, С, D, цинк и Омега-3.

Тыква – один из основных источников клетчатки, содержит К, Fe, P, восстанавливает воспаленные слизистые оболочки, поддерживает печень, лишает запоров, снижает кислотность желудка.

Морковь – один из основных источников клетчатки, содержит витамины групп А, В, С, Е, Р и микроэлементы (Р, К, Мg, I, Fe, Cu, Zn). Бета-каротин оказывает положительное влияние на зрение, шерсть, обладает противоопухолевыми свойствами.

Болгарский перец – содержит витамины группы В, K, Ca и Mg.

Кабачок/цуккини – один из основных источников клетчатки, содержит фолиевую кислоту, витамины (А, С), микроэлементы (Са, К), полезен для здоровья сердца.

Яблоко – содержит клетчатку, пектин, витамины А, В и С, микроэлементы. Регулирует работу ЖКТ, оздоравливает полость рта, профилактику образования зубного налета.

Груша – содержит пектин, клетчатку, витамины, Cu. Способствует моторике желудочно-кишечному тракту.

Батат – богат белок, углеводы, витамины группы В, С, РР, А, каротин, Са, Р, Fe.

Клюква – содержит сахара, органические кислоты (лимонную, бензойную, урсоловую, яблочную, олеандровую, янтарную, щавелевую), пектины, витамины группы B (B1, B2, B5, B6), PP, К1 (филлохинон), C. Ягоды содержат антоциа, фенолокислотм, лейкоантоцианы, катехины, бетаин, К, Р, Са, Fe, Mn, Cu, Mo. Компоненты проантоцианидина предотвращают размножение бактерий в мочеполовой системе.

Индейка – легкоусвояемое мясо. Жир содержит витамины А, Е. Также Р, К, S, Se, Fe, Na, Mg, I, Mn, витамины PP, B6, B12, B2. В рационы обычно я добавляю филе, бедро, голень и субпродукты.

Лосось и другие жирные сорта рыбы – богатые Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, витамином D, Ca и Р.

Куркума содержит эфирные масла и желтые красители (куркумин), P, Fe, I, Ca, витамины С, В1, В2, В4, В5, K. Куркума богата антиоксидантами и оказывает противовоспалительное действие. В рацион можно добавлять в маленьком количестве, поэтому перед добавлением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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