Блохи у собак и кошек: чем опасны для животных и как от них избавиться

В последние годы животные, как и люди, стали более восприимчивы к внешним раздражителям и склонны к тяжелым аллергиям.

Многие аллергические реакции возникают после укусов блох, хотя владельцы животных зачастую просто не обращают внимания на такие пустяки, мол, ну укусила блоха, и ладно. А животное начинает страдать от постоянного зуда, который часто переходит в серьезные дерматиты. Что касается котов, то у них кроме заболеваний кожи может возникнуть заражение "огуречным цепнем" – гельминтом, который переносится блохами. От этого заболевания очень сложно избавиться, и оно опасно для человека.

Подробнее о том, насколько блохи могут быть опасны для домашних животных и как от них избавиться, рассказал ветврач-дерматолог житомирской ветеринарной клиники "Багира" Наталья Станишевская.

Блохи добираются до животного на любом этаже

Блохи – паразиты, которые практически вездесущи, и люди недооценивают их распространенность и вред, который они приносят. Многие думают, что блохи живут на животных, но на самом деле блоха живет во внешней среде, а на животное она запрыгивает только для питания – сосет его кровь. А после того как блоха насытилась, она снова выпрыгивает из шерсти животного во внешнюю среду. Там она живет и откладывает яйца. В доме (квартире) блохи могут прекрасно существовать очень длительное время в плинтусах, щелях, в коврах и так далее.

Часто бывает, что кошки, которые постоянно находятся в квартире и на улицу не выходят, начинают чесаться. Владельцы недоумевают: какая причина? И даже слушать не желают, что это могут быть блохи. Однако, как показывает жизнь, в 95% случаев причиной зуда оказываются именно блохи. Существуют специальные дерматологические тесты на присутствие блох, и когда ветеринар-дерматолог их проводит и показывает положительный результат хозяевам животных, те пребывают в недоумении и ужасе. Откуда? Кот десять лет не выходил на улицу из квартиры, и у него выявляется зуд, спровоцированный блохами. Это кажется невероятным!

Где животное может подхватить блох?

Легче всего подхватить блох на улице во время прогулки. Паразитов легко может принести ваша собака, которую вы регулярно выгуливаете. Блох и их яйца человек может принести с улицы на собственной обуви. А затем блоха найдет домашнего питомца, с радостью углубится в его теплую шерсть и примется за еду.

Нельзя забывать, что бездомные животные, которые живут в подвалах и чердаках (особенно кошки), просто кишат блохами, поэтому с ними нужно быть очень осторожными.

Многие думают, что подхватить блох можно только в теплое время года, но это не так – блох можно принести домой даже зимой. И не только с улицы или подвала, но и из других квартир и домов. В межквартирных коридорах, в придверных ковриках, в подвалах и чердаках, на бездомных животных найти блох совсем не трудно.

Как вывести блох?

Многие думают, что достаточно одной обработки животного специальными средствами – и проблема блох решена. Но это не так. Если хозяин обработал животного специальным препаратом (капли, спреи, шампуни, таблетки), то действие препарата продолжается примерно месяц. Блохи действительно пропадают, но через месяц появляются снова. Дело в том, что яйца блох, которые находились во внешней среде, уже превратились в половозрелых блох, они снова запрыгивают в шерсть животных, питаются ими, затем выпрыгивают во внешнюю среду и размножаются... Этот процесс непрерывный и бесконечный.

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Для того чтобы убрать блошиную инвазию, недостаточно обработки только животного, причем один раз. Животное следует обрабатывать периодически в течение всего года. Блоха, напившаяся крови животного вместе с химическим препаратом, умирает. Но другие блохи остаются во внешней среде. Поэтому очень важна обработка самого жилья. Если блошиная инвазия очень обширная, то нужно обязательно обрабатывать все помещение. Существуют специальные препараты, в том числе ветеринарные, которые разводятся по инструкции и распыляются по помещению. Можно попробовать также промышленные препараты.

Пылесос или веник?

Специальными препаратами можно уничтожить самих блох, но не их яйца. На яйца блох не действуют никакие химические препараты. Поэтому убрать их можно только механически, причем именно пылесосом. Пылесос достает яйца блох, которые находятся в щелях и коврах. Половики нужно выбивать на улице. То, что можно постирать: подстилки, покрывала, небольшие коврики и так далее – нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов. Очень ошибаются те, кто пытается убрать квартиру (дом) веником. Когда мы метем веником, мы поднимаем пыль, и в этой пыли сами же можем вдыхать экскременты и яйца блох, что может привести к дополнительной аллергизации организма.

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Итак, чтобы избавиться от блох, нужен комплексный подход. Во-первых, обработка животных, во-вторых, механическая чистка в квартире, а при большой инвазии – распыление средств, убивающих блох. И только тогда будет эффект от обработки.

Что такое БАД и в чем он выражается

Многие владельцы животных не придают значения блохам, ну, подумаешь, даже если укусит животное, то оно немного почешется и на этом все. Однако слюна блохи может стать причиной развития блошиного аллергического дерматита (БАД) у кошек и собак. Главный его признак – постоянный сильный зуд. У собак, склонных к аллергическим реакциям, зуд приводит к сильнейшим расчесам кожи, на коже может быть не только покраснение, но и облысение отдельных участков. Чаще всего такие "залысины" встречаются на животе, в паху, на бедрах и пояснице. У кошек обычно бывает дерматит и зуд в области головы и шеи.

Опасны ли блохи для людей?

Обычно блохи живут там, где есть домашние животные. Но если их становится слишком много, то жизнь людей в таком помещении становится невыносимой. Блохи кусают людей (опасна именно слюна блохи), и это не только неприятно, кожа чешется и распухает, но и может закончиться опасными заболеваниями. Люди по-разному реагируют на укусы блох. Кто-то может даже не заметить, а у кого-то начнется сильная аллергия: кожа в месте укуса краснеет и появляется отек. Случаются и более серьезные осложнения. Поэтому нужно постараться ликвидировать блох и в дальнейшем постоянно за этим следить.

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