Лимон / © Credits

Реклама

С наступлением холода и осени сентябрь — идеальное время, чтобы обеспечить прочность и силу ваших растений зимой. Автор TikTok, известный как Agriculture and Technology, поделился тем, как можно подкрепить свои растения в холодные месяцы с помощью органического удобрения — и для этого нужно использовать только пищевые продукты.

Вместо того чтобы выбрасывать фруктовые кожуры как пищевые отходы, их можно использовать вместо химических удобрений.

Бросать фруктовые кожуры в почву — слишком медленный способ получить от них пользу. Правильный способ — компостировать их или — для более быстрого результата — измельчить, смешать с лимонным соком, дать отдохнуть, а затем сбалансировать яичной скорлупой или известью. Это создает богатое питательными веществами удобрение, которое растения могут быстро усваивать.

Реклама

Как сохранить крепость растений зимой

Фруктовые кожуры, пишет Ехргеѕѕ.co.uk - отличная альтернатива удобрениям, особенно, если вы ищете что-то органическое, а не химический продукт. Фруктовые кожуры содержат много питательных веществ, которые могут помочь растениям процветать.

Они могут обеспечить растения калием, фосфором и азотом. Однако они также могут улучшить плодородие почвы и использоваться как средство борьбы с вредителями.

Чтобы ускорить процесс, можно сделать компост. Или, если вам нужно быстрее действующее удобрение, измельчите или нарежьте фруктовые кожуры и смешайте их с натуральной кислотой, такой как лимонный сок. Лимон помогает высвобождать и растворять питательные вещества, содержащиеся в органических отходах, делая их растворимыми и легкими для усвоения растениями. Эта смесь должна настояться не менее 24 часов.

Если позволить растениям замочиться в лимонном соке, это поможет им стать мягкими. Чтобы сбалансировать кислотность, добавьте измельченную яичную скорлупу или сельскохозяйственную известь.

Реклама

Это нейтрализует уровень pH и делает его безопасным и эффективным удобрением для использования на растениях. После приготовления удобрение можно вносить непосредственно на растения и почву.

Калий необходим растениям для производства цветов и плодов, а также он может укрепить иммунную систему растения. Он может помочь сделать растение крепким и сильным, а также помочь растениям поглощать больше питательных веществ.

Использование овощной кожуры в качестве удобрения или банановой кожуры в качестве удобрения может помочь улучшить структуру вашей почвы и увеличить ее способность удерживать влагу. А если вы хотите восстановить контроль над своим садом, использование апельсиновой кожуры для отпугивания вредителей очень поможет.