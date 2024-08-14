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Чем полезна английская соль для ваших помидоров

Чем полезна английская соль для ваших помидоров

Чем полезна английская соль для ваших помидоров / Фото: lady.tsn.ua

Вода с английской солью – фантастическое средство для выращивания томатов и перца.

У английской соли, которую еще называют солью Эпсома (сульфат магния), много полезных свойств для помидоров и она может стать незаменимой в садоводстве. На странице Organic Farmer Girl рассказали о рецепте воды с английской солью, который поможет вашим помидорам расти более сильными и вкусными.

Для того чтобы приготовить полезный спрей вам необходимо:

  • Английская соль 1 ст. л
  • Вода 3,7л
  • Бутылка с пульверизатором.

Смешайте воду с солью до ее полного растворения и опрыскивайте свои томаты и перец утром, 1 раз в 2 недели.

Преимущества английской соли для помидоров:

  • Улучшает уровень магния в почве. Она содержит сульфат магния, который помогает в производстве хлорофилла, необходимого для фотосинтеза и способствует здоровому росту помидоров.
  • Предотвращает листовой хлороз. Дефицит магния может привести к хлорозу листьев, когда листья желтеют и увядают.
  • Способствует лучшему формированию плодов. Магний также играет немаловажную роль в формировании плодов. Сбалансированное поступление магния может помочь помидорам лучше плодоносить и улучшить урожайность.
  • Уменьшает появление негативных симптомов дефицита магния. Раннее использование английской соли может уменьшить количество бутонов во время цветения, предотвратить деформацию плодов и улучшить их рост.

Однако, обратите внимание, что чрезмерное использование английской соли может привести к солености почвы, что может быть вредным для растений. Используйте ее умеренно. Также, английская соль – не основное удобрение и не должно использоваться как единственный источник питательных веществ для помидоров. Она должна являться частью сбалансированного подхода.

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