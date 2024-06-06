Чем удобно вертикальное выращивание томатов: секреты раскрывает садовница

Вертикальное выращивание экономит очень много места на грядке, поэтому сейчас оно приобрело такую популярность среди огородников.

Автор видео о томатах Tasha Medve поделилась со своими читателями интересной информацией из собственного опыта о выращивании томатов.

Она рассказала, что в прошлом году выращивала 16 кустов томатов на двух грядках 8x4, в поддонах и все полностью вышли из-под контроля. По соседству росли базилик, морковь и бархатцы. В этом году она решила испробовать вертикальный способ выращивания и уже поделилась своими впечатлениями на странице Instagram.

С помощью этого метода можно вырастить 16 кустов томатов на одной грядке 8x4! 8 вдоль каждой стороны, плюс рядом с ними посадить растения-друзья: бархатцы, салат, редис и морковь.

Итак, вот 5 советов автора относительно этого метода:

Узнайте свой сорт помидоров! Есть детерминантные (родят одноразово, кустовые сорта) и индетерминантные (родят один раз и продолжают рожать). Выбирайте и те, и те, чтобы у вас было много их разновидностей по выбору! Используйте нить, а не шпагат. Раньше автор использовала шпагат для огурцов и гороха, и отметила, что он ломается! Помидоры достаточно тяжелые, так что используйте нить или толстую веревку. Поместите нить в землю под корни, чтобы избежать использования пластиковых зажимов при посадке (как на видео). Высота каркаса – минимум 152 см, такую высоту мы видим на видео, удлинить ее можно до 244 см в зависимости от пространства. Не натягивайте слишком сильно нить и не вяжите ее слишком рано, иначе она может сорваться, если будет сильный порыв ветра. Автор начала ее натягивать только когда томаты были уже около 30-40 см высотой с несколькими ветвями. Вы можете подождать немного и просто положить нить рядом.

Многие читатели отметили, что вертикальный способ выращивания томатов чрезвычайно полезен, ведь так гораздо легче заниматься поливом и ухаживать за почвой.

Кстати, недавно мы писали о " Растениях-друзьях: что посадить вместе с томатами ".

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