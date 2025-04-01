Чем украсить балкон: 10 лучших съедобных и декоративных растений для садоводства в горшках

Цветы в горшках / © Credits

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Контейнерное садоводство — отличный способ максимально использовать ограниченное пространство. Горшки позволяют выращивать больше на патио или балконе , а выращивание в контейнерах часто бывает легче, чем альтернативные варианты на грядках.

Но важно рассмотреть, какие растения являются лучшими для схем контейнерного садоводства и узнать об особенностях ухода за растениями в горшках.

Обо всем этом рассказывает GardeningKnowHow .

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Всегда нужно думать об условиях выращивания и о том, какие растения лучше всего подходят для температуры, времени года и доступного солнечного света в вашем регионе. Вы также должны убедиться, что ваш выбор контейнера хорошо соответствует потенциалу роста вашего растения с точки зрения высоты и ширины. Многие съедобные и декоративные растения хорошо приживаются в контейнерах. Но есть несколько, которые будут процветать в горшках.

Как выбрать лучшие растения для контейнерного садоводства

Лучшие растения для контейнерных садов гармонично сочетаются с вашим регионом выращивания, садовым пространством и контейнерами. Если вы хотите вырастить лимонное дерево, выберите большой горшок с определенным весом, чтобы он не опрокинулся. Длинный контейнер в форме корыта или кашпо отлично подходит для выращивания трав на кухне.

Выбирая растения для контейнерного садоводства, не забывайте, что им понадобится хорошая почва или смесь для горшков, питательные вещества, вода и солнечный свет. Убедитесь, что вы учитываете особые потребности декоративных и съедобных растений, которые вы выращиваете, независимо от того, нужно ли это большое количество тепла и солнечного света, или растения, предпочитающие полуденную тень или более прохладное место.

К примеру, лучшие растения для садоводства в контейнерах на солнце могут включать однолетние цветы, но не папоротники. Вам нужны засухоустойчивые растения для солнечных контейнеров, и если вы сажаете смешанные сорта в одной бочке, они должны иметь одинаковые потребности в выращивании. Лучшие декоративные растения для горшков.

Многие однолетние растения являются тропическими видами, процветающими в тепле и с большим количеством влаги. Убедитесь, что вы знаете условия, необходимые для каждого выбранного вами растения, чтобы вы могли обеспечить им наилучший уход и способствовать лучшему росту и цветению.

Колеус

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Колеус (Plectranthus scutellarioides) является популярным однолетником, который выращивают через его красивые, красочные и разнообразные листья. Это однолетники, которые выносливы только в теплом климате. Они очень хорошо растут в контейнерах и переносят большое количество тени.

Для лучшего ухода за колеусом обеспечьте плодородную почву и не позволяйте ему пересыхать. Удалите цветы, когда они появятся, чтобы листья могли сиять. Если высадить разные растения колеуса вместе, они способны взорваться силой и быстро расти, поэтому убедитесь, что выбранный вами контейнер прочный и имеет хорошую опору, а также имеет хороший дренаж.

Хоста

Хоста

Как и колеус, хосты (Hosta spp.) ценятся за свои листья и выдерживают тень. Вы могли бы подумать, что их значительный объем делает их громоздкими в горшках, но на самом деле они хорошо растут в контейнерах. Просто выберите большой горшок, который сможет хорошо поддерживать растение и обеспечить надлежащий дренаж. Варианты из глины, терракоты или камня помогают сохранить прохладу корневой системы.

Выращивайте выносливые хосты как многолетние растения в зонах 3-8 USDA. Вы можете выращивать растения хосты как контейнерные экземпляры разных размеров и цветов, включая голубые и пестрые сорта. Просто убедитесь, что вы выбрали богатую, влажную почву и место с частичным освещением. Перед зимой переместите в защищенное место и защитите горшки от мороза.

Лантана

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Некоторые декоративные растения, такие как лантан (Lantana camara), красивы, но инвазивны. Выращивание этого красивого цветущего куста в контейнере является ответственным способом наслаждения им, поскольку вы эффективно защищаете другие растения в своем саду. Лантана предпочитает полное солнце, а ампельные виды также будут процветать в подвесных корзинах.

Это декоративное растение в определенной степени переносит засушливые условия, поэтому хорошо подходит для выращивания в контейнерах. Не подвергайтесь соблазну избыточного полива и убедитесь, что контейнеры имеют достаточный дренаж. Вы можете выращивать лантану как однолетник, потому что она очень теплолюбива. Или принесите ее в дом и оставьте в состоянии покоя на зиму, чтобы весной снова вырасти.

Миллион колокольчиков

Миллион колокольчиков / © Credits

Миллион колокольчиков (Calibrachoa spp.) является примером растения, которое действительно лучше растет в горшках, чем в грядках. Калибрахоа — родственница петунии — любит тепло, поэтому является однолетним растением в большинстве регионов. Выращивайте ее в подвесных горшках, чтобы максимально использовать рост с обильными мелкими и красочными цветами с ранней весны до первых заморозков.

Чтобы растения калибрахоа хорошо выращивались в контейнерах, убедитесь, что вы используете слабокислую почву и контейнер с хорошим дренажем. Не поддавайтесь соблазну чрезмерного полива, поскольку эти растения не любят переувлажнения. Кроме размещения на солнце, убедитесь, что вы дополняете контейнеры сбалансированным жидким удобрением в течение вегетационного периода, чтобы обеспечить обильное цветение.

Канна

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Канна (Canna spp.) — это поразительное и популярное тропическое растение, хорошо растющее в контейнерах, если вы держите его в месте, где будет 6-8 часов солнечного света каждый день. Во многих регионах лучше хранить корневища канны для зимовки. Вы также можете выращивать солнцелюбивые канны как однолетники.

Чтобы получить лучшее от лилий канны в горшках и гарантировать, что они дают красивые листья и цветы, дайте им много органической почвы для горшков. Убедитесь, что среда заливки остается влажной, но не допускайте заболачивания. Контейнерные канны все еще могут вырасти очень высокими, поэтому выбирайте тяжелый горшок, который не опрокинется.

Лучшие съедобные растения для контейнерного садоводства

Контейнеры являются идеальным решением для экономии места для садоводов, стремящихся выращивать разнообразные овощи, травы и даже фрукты. Вот несколько идей относительно лучших съедобных растений для садоводства в контейнерах, а также варианты для ищущих специи и искренних любителей ягод.

Перец

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Перец (Capsicum annum) является одним из лучших овощных растений для контейнерного садоводства, независимо от того, предпочитаете вы сладкие или острые сорта чили. Хитрость состоит в том, чтобы правильно определить время для сеяния рассады (идеально начинать в помещении за шесть недель до последних морозов). Вы также должны выращивать контейнерный перец на солнце, обильной почве и в емкости с хорошим дренажем.

Перец — "голодная культура", поэтому хорошо поливайте растения и ежемесячно подпитывайте их в течение вегетационного периода. Регулярное попадание прямых солнечных лучей имеет важное значение, чтобы помочь вам получить самый интенсивный вкус от более острых сортов перца, таких как Habanero или Jalapeno, которые можно приобрести в Gardening Know How.

Помидоры

Помидоры / © lady.tsn.ua

Помидоры, как и перец, хорошо чувствуют себя в контейнерах и процветают на солнце с большим количеством тепла и хорошо дренирующей обильной почвой. Однако, в отличие от перца, растения томатов могут вырасти достаточно обширными и требуют значительного контейнера. Вам может понадобиться клетка или решетка для более крепких или крупных сортов томатов.

Хорошая опора, большое количество солнечного света, а также регулярный полив и подкормка — все это будет способствовать более быстрому росту горшечных помидоров. Вы также можете ускорить сбор урожая в контейнерах, выбрав быстрорастущие сорта.

Листья салата

Салат / © Associated Press

Салат (Lactuca sativa) — это овощ, который легко выращивать в контейнерах. Учитывая высокое содержание воды во многих сортах, важно использовать смесь для горшков и контейнер с отличным дренажем — и регулярно поливать, особенно в солнечные дни. Салат лучше всего растет на плодородной почве с умеренной влажностью.

Выращивая салат в контейнерах, выбирайте самые большие горшки, которые только можете найти, чтобы дать растениям достаточно места для роста.

Голубика высокорослая

Голубика / © Associated Press

Голубика высокого куста (Vaccinium corymbosum) происходит из Северной Америки и вынослива в зонах 5-8 USDA. Это местное ягодное растение (также известное как синяя рюмка) является прямостоячим кустом, который невероятно хорошо растет в контейнерном саду. Если вы выращиваете растение голубики в горшке, вы можете легко удовлетворить его кислотолюбивый темперамент.

Выберите большой, крепкий горшок. Голубика в горшках переносит некоторую тень, но дает самые сладкие плоды на солнечных местах. Они также предпочитают влажную почву с хорошим дренажом, поэтому используйте мульчу и полив регулярно.

Травы

Розмарин / © Associated Press

Травы очень хорошо подходят для выращивания в контейнерах, поэтому выбирайте любимые виды и наслаждайтесь экспериментами. Некоторые травы, такие как мята, лучше выращивать в контейнерах самостоятельно из-за их инвазивного характера. Но многие травы, которые проще всего вырастить из семян, можно выращивать в комбинированных бочках, если они имеют одинаковые потребности в солнце или тени. Многие травы предпочитают солнечный свет, но тень может отличаться толерантность и уровень влажности почвы в зависимости от того, что вы выращиваете.

Для лучших результатов важно знать особенности ваших трав. Средиземноморские травы, такие как розмарин, чабрец и лавр, оценят большое количество песка или гравия, смешанного с их средой для горшков. Для более высоких трав, таких как ромашка или укроп, используйте крепкие горшки и колья, чтобы ваши съедобные продукты в горшках оставались вертикальными и здоровыми. Несколько трав, таких как сорта петрушки, такие как Лизетт или Итальянская плоская, имеют длинную корневую систему, поэтому они лучшие в более глубоких контейнерах. Получайте удовольствие, исследуя разные вкусы и текстуры!

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